Stadtbild: Als die Stadt zur Bühne wurde

Was ist eine Metropole? Die Stadtforschung sagt: eine Stadt mit „Bedeutungsüberschuss“ – im Verhältnis zu ihrer Größe. Festgemacht wird das an der Wirtschaftskraft, Verkehrsverbindungen oder auch Kunst und Kultur. Aber nie an dem, was der Metropole eigentlich Leben einhaucht. Dem, was zwischen all den Konzernzentralen, Sehenswürdigkeiten und Flughäfen liegt. Die Plätze, wo das Lebensgefühl nistet, das unsichtbare Raumgewebe, das die Einzelteile zur Stadt zusammenfügt, die Bühne, auf der wir alle uns bewegen. Oder nüchterner formuliert: der öffentliche Raum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)