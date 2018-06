„Anschluss“: Zunge an den Tisch

Die Hitlerzeit hat in Österreich zwar nur sieben Jahre gedauert, aber ihre Nachwirkungen sind, wie man täglich erleben kann, bis heute zu spüren. Ich war beim „Anschluß“ Österreichs ans Deutsche Reich, den ich in Wien erlebte, knapp 16 Jahre alt und habe die sieben Monate von März bis Oktober 1938 noch gut in Erinnerung. Es kam alles mit einem Donnerschlag. Über Nacht wehten an jedem Haus fünf bis zehn Meter lange Hakenkreuzfahnen. Auch alle Geschäfte schmückten sich sofort mit Hakenkreuzfahnen, und aus vielen Wohnungsfenstern wehten sie in den Wind. Ganz Wien war ein Hakenkreuzmeer, das uns Juden wie ein Galgenmeer vorkam.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)