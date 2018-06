Bäcker seit 1848: Wien ohne Kipferln, Krapfen & Co? Unmöglich!

Von der langen Geschichte ist nicht viel zu sehen. Ein modernes, glattes Lokal. Wo einmal gebacken wurde, ist Café-Betrieb (die Backstube ist an der Hinterseite), und wenn man etwas Altes sehen will, muss man Gregor Lautner schon fragen. Ein paar Fotos, die, die einen Brand in den 1980er-Jahren überstanden haben, zeigen, wie es hier, in der Sieveringer Straße 76, einmal war.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)