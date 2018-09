Am 16. September findet im Racino Pferdesportpark das „Austrian Derby“ by Vienna Ascot statt. Den Gästen werden dabei sehr interessante Pferdesportrennen sowie ein abwechslungsreiches Rahmen- und Unterhaltungsprogramm geboten: eine British Fashion Show, den „Prize for Elegance“ – Wir wählen „Die eleganteste Dame“, „Den besten Hut“ sowie den „Best gekleideten Gentleman“, kulinarischer Genuss, ein ganztägiges Kinderprogramm, u.v.m. Erleben Sie den royalen, britischen Ascot-Flair in Wien. Das ARGE VIENNA ASCOT Team freut sich auf Sie!

Zeit und Ort

Sonntag, 16. September 2018

Beginn: 10 Uhr

Racino Pferdesportpark

Racinoplatz 1

2348 Ebreichsdorf

Tickets und Infos: www.vienna-ascot.at

Gewinnspiel: