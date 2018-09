Cookie Policy

Informationen zu Cookies und Social Plugins auf den digitalen Plattformen von „Die Presse“

Auf den digitalen Plattformen (Website inkl. Subdomains, Apps) von "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien - in weiterer Folge kurz „Presse“- werden so genannte Cookies, Gerätekennungen und ähnliche Technologien (in weiterer Folge zusammenfassend kurz: „Cookies“) eingesetzt, mit deren Hilfe die digitalen Produkte und Services von der „Presse“ (in weiterer Folge zusammenfassend kurz: „unsere Produkte“) einfacher und effizienter genutzt und die Nutzungsgewohnheiten der User zwecks laufender Verbesserung unserer Produkte analysiert werden können. Außerdem können mittels Cookies Werbeanzeigen auf die individuellen Interessen der User und deren Nutzungsgewohnheiten abgestimmt werden.

Die digitalen Plattformen von „Presse“ verwenden außerdem so genannte Social Plugins, mittels derer User direkt auf die Seiten der sozialen Netzwerke gelangen können.

Nachstehend finden Sie nähere Informationen über Cookies und Social Plugins und wie Sie diesen zustimmen oder auch eine bereits erteilte Zustimmung widerrufen können.

Hinweis: „Presse“ identifiziert sich nicht mit den Inhalten der Webseiten, auf die im Folgenden gelinkt wird, und schließt diesbezüglich jede Haftung aus. Das Aufrufen der gelinkten Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr.

Was sind Cookies?

Cookies sind Textdateien, die auf dem Computer oder Smartphone des Besuchers einer Website gespeichert werden. Sie enthalten klassischerweise Informationen über vom User besuchte Websites, die der Browser beim Surfen im Internet speichert. Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Users bei einem erneuten Besuch der Website und können daher z.B. dazu dienen, dass sich ein User nach einmal erfolgter Anmeldung nicht mehr erneut auf einer Website anmelden muss. Ferner sind Cookies dazu geeignet, Informationen über das Surfverhalten des Users zu speichern und zu übermitteln.

Cookies werden sowohl zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität eingesetzt, einschließlich der Speicherung von Benutzereinstellungen, als auch für Empfehlungen von Inhalten und Suchergebnissen, sowie für das Tracking von Benutzer-Trends, wie zum Beispiel welche Inhalte User konsumieren. Hierdurch können die Nutzung der digitalen Plattformen ausgewertet sowie wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse der User gewonnen werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Qualität der digitalen Plattformen weiter zu verbessern.

Für den User sind Cookies einseh- und auch einzeln löschbar (Näheres dazu in den nachfolgenden Kapiteln). Abgesehen von technisch erforderlichen Cookies (nachfolgend als "Funktionalitäts-Cookies" beschrieben) werden Cookies nur auf Basis einer vorherigen, aktiven Einwilligung des Users durch aktives Betätigen des „Cookies akzeptieren“ Buttons im Cookie-Banner gesetzt. Eine einmal gegebene Zustimmung oder Auswahl zu Cookies kann vom User über den Link „Cookie-Einstellungen“ im Footer und in der App unter „Mehr“ der Privacy Einstellungen jederzeit widerrufen oder hinsichtlich der gesetzten Cookies auch gesondert abgeändert werden. Zusätzlich kann der User Cookies auch global über den Browser durch Wahl entsprechender Browsereinstellungen deaktivieren.

Welche Arten von Cookies gibt es?

1. Funktionalitäts-Cookies

Diese Cookies sind technisch erforderlich, damit Sie als User unsere Produkte und deren Funktionalitäten in vollem Umfang nutzen können. Dies kann z.B. das Speichern Ihrer Eingabe in Formularfelder (damit Sie diese nicht mehrmals ausfüllen müssen), Ihres geographischen Standortes oder von Benutzereinstellungen sein. Die durch Funktionalitäts-Cookies gesammelten Informationen beziehen sich nur auf die besuchte Website, es werden jedoch keine Informationen über das Surfen auf anderen Websites gesammelt. Ein Blockieren dieser Cookies kann dazu führen, dass Ihnen nicht der volle Funktionsumfang zur Verfügung steht.

2. Performance- bzw. Webanalyse-Cookies:

Diese Cookies werden eingesetzt, um die Reichweite und Performance einer Website oder App zu messen und zu analysieren. Wir erhalten über diese Cookies Informationen über die Anzahl der Besucher der Website oder Seitenaufrufen. Des Weiteren sammeln diese Cookies Informationen über die Nutzungsgewohnheiten der Besucher einer Website oder App. Eine solche Information kann z.B. sein, zu welcher Uhrzeit die meisten Zugriffe erfolgen oder welche (Sub-) Seiten am häufigsten besucht werden. Diese Informationen werden mittels Performance- bzw. Webanalysetools zusammengefasst und ausgewertet, mit dem Zweck Erkenntnisse über die Nutzung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit von Websites bzw. Apps zu erhalten und diese laufend weiterentwickeln zu können. Die Online-Redaktion wiederum gewinnt über diese Cookies wertvolle Informationen darüber, welche Themen und Artikel die User besonders ansprechen und kann darauf mit einer Anpassung des redaktionellen Angebots im Hinblick auf besondere Interessen ihrer User reagieren.

Weitgehend dienen diese Cookies somit zur Verbesserung der Qualität unserer Website. Unser für den User kostenloses Webangebot ist großteils werbefinanziert. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen unsere redaktionellen Inhalte weitgehend unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Performance-Cookies geben auch Aufschluss über die Leistungsfähigkeit (Nutzeranzahl, Anzahl der wiederkehrende Nutzer, Verweildauer, etc.) einer Website. Werbekunden orientieren sich bei Vergabe ihrer Aufträge an diesen Zahlen, da sie möglichst viele Personen mit ihrer Werbung erreichen wollen. Die durch Performance- und Webanalyse-Cookies gewonnenen Informationen sind daher für uns essentiell, um unser Web-Angebot auch vermarkten zu können. Ein Rückschluss auf den einzelnen User ist dabei weder gewünscht, noch intendiert.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Bewertung“, dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen über Ihre Nutzung der Inhalte und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, die dazu verwendet werden, Ihre Nutzung des Dienstes zu bewerten, zu verstehen und darüber zu berichten. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Inhalte und/oder Werbung in anderen Zusammenhängen, d. h. bei anderen Diensten wie beispielsweise Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren.“

3. Personalisierungs-Cookie:

Diese Cookies werden eingesetzt, um auf Basis der Auswertung Ihres Surfverhaltens Rückschlüsse auf Ihre Interessen und Bedürfnisse zu ziehen und Segmentierungen von Usern mit gleichen oder ähnlichen Interessen und Bedürfnissen vornehmen zu können, sodass wir Ihnen in weiterer Folge bedarfsgerecht, interessensbezogen und zielgerichtet Werbung oder Content ausspielen können, um Sie in Ihrer Lebenswelt optimal erreichen zu können. Beispielsweise können hiermit Artikel empfohlen werden, die bereits angesehenen Artikeln thematisch ähnlich sind, oder Content in einer dem Interesse entsprechenden Reihenfolge angezeigt werden. Je nach eingesetztem Tool können entsprechende IDs vergeben werden, und Nutzerprofile erstellt werden. (siehe dazu unten zu „Profiling“). Bei registrierten Online-Users, kann es je nach eingesetztem Tool- zu einer Verfeinerung des Nutzerprofiles kommen, da hinter den Analysen dann kein Gerät, sondern ein namentlich nicht identifizierter - da dies auf Basis von vorher durch kryptologische Hashfunktionen pseudonymisierte Log-In-Daten erfolgt - Inhaber eines Benutzerkontos steht und Informationen mehrerer benutzter Geräte zu einer Client-ID zusammengeführt werden können.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Personalisierung“, dort beschrieben mit „Die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, beispielsweise auf anderen Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren. Üblicherweise werden die Inhalte der Site oder App herangezogen, um Rückschlüsse hinsichtlich Ihrer Interessen zu ermöglichen, an denen sich die zukünftige Auswahl von Werbung und/oder Inhalten orientiert.“

4. Adverser-, Werbe-, Targeting-Cookies

Aufbauend auf den vorgenommenen Analysen zu Interessen und Bedürfnissen, wie unter „Personalisierungs-Cookies“ beschrieben, kann Werbung entsprechend zielgerichtet an eine bestimmte Zielgruppe von User ausgespielt werden („Targeting“). Außerdem werden diese Cookies verwendet, um die Häufigkeit von Werbeeinblendungen zu steuern (insbes. zu begrenzen) und die Wirkung bzw. Effizienz von Kampagnen zu messen.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Auswahl, Schaltung und Auswertung von Anzeigen", dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, um Werbeanzeigen für Sie auszuwählen und zu schalten und um die Schaltung und die Wirksamkeit dieser Werbeanzeigen zu bewerten. Dies umfasst die Nutzung zuvor erhobener Informationen über Ihre Interessen zur Auswahl von Werbeanzeigen, Daten darüber zu verarbeiten, welche Werbeanzeigen angezeigt wurden, wie oft diese angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob auf die Werbeanzeige eine Handlung ihrerseits erfolgte, beispielsweise das Anklicken einer Anzeige oder ein Einkauf. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen für Sie zu personalisieren.“

5. Targeting- und Recommender-Cookies

Aufbauend auf den vorgenommenen Analysen zu Interessen und Bedürfnissen, wie unter „Personalisierungs-Cookies“ beschrieben, kann auch Inhalt zielgerichtet an eine bestimmte Zielgruppe von Usern oder auch einzelne User ausgespielt werden. Beispielsweise können hiermit Artikel empfohlen werden, die bereits angesehenen Artikeln thematisch ähnlich sind, oder Content in einer dem Interesse entsprechenden Reihenfolge angezeigt werden.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Auswahl, Schaltung und Auswertung von Inhalten“, dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, um Inhalte für Sie auszuwählen und zu schalten und um die Schaltung und die Wirksamkeit dieser Inhalte zu bewerten. Dies umfasst die Nutzung zuvor erhobener Informationen über Ihre Interessen zur Auswahl von Inhalten, Daten darüber zu verarbeiten, welche Inhalte angezeigt wurden, wie oft diese angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob auf die Inhalte eine Handlung Ihrerseits erfolgte, beispielsweise das Anklicken von Inhalten. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Inhalte und/oder Werbung in anderen Zusammenhängen, beispielsweise Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren."

6. Re-Targeting-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es, einen User, der auf einer anderen Website außerhalb des Web-Angebotes der „die Presse“ war, wiederzuerkennen. Dies zumeist, um ihm entsprechend seiner vorherigen Seitenbesuche, und daraus abgeleiteter Interessen, Werbung ausspielen zu können.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Speicherung und Zugriff auf Informationen“ dort beschrieben mit „Die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die bereits auf Ihrem Gerät gespeichert sind, wie beispielsweise Werbekennungen, Gerätekennungen, Cookies und ähnliche Technologien.“

7. Cookies von Drittanbietern

Die Verbreitung von eigener und fremder Werbung in unseren Online-Produkten ist nicht nur ein wichtiger Teil unseres Geschäftsmodells, sondern die Voraussetzung dafür, dass unser Angebot zu einem Großteil unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden kann. Wird eine Werbung angezeigt oder angeklickt, werden im Regelfall auch mittels des Werbemittels Cookies gesetzt, sofern Sie diesen zugestimmt haben. Diese Cookies werden somit nicht von der gerade besuchten Website angelegt, sondern direkt vom Werbetreibenden. Der Werbetreibende kann dadurch wertvolle Informationen über die Wirksamkeit seiner Werbung erhalten, wie zB die Information, wie vielen User diese Werbung angezeigt wurde oder wie oft sie zur Gänze sichtbar war. Die mit dem Werbemittel verbundenen Cookies können auch dazu dienen, die Besuche eines Users auf allen Seiten nachzuverfolgen, auf denen seine Werbung angezeigt wird, zB auch auf den Seiten von „der Presse“. Cookies in Werbemitteln können daher sowohl der Analyse der Performance der konkreten Werbung als auch Targeting- oder Re-Targeting Zwecken dienen. Cookies von Dritten können daher in sämtliche der vorhin genannten Cookie-Kategorien fallen und in sämtlichen der genannten Zwecke vorkommen. Manche Browser erlauben es darüber hinaus, gezielt Cookies von Drittanbietern zu blockieren (siehe dazu Näheres im Kapitel "Wie verwalte und lösche ich Cookies in meinem Browser"). Die Presse (i) erhält keine der Informationen, die der Werbetreibende über die mit dem Werbemittel verbundenen Cookies generiert, (ii) kann weder Mittel noch Zwecke der Verarbeitung des Dritten beeinflussen und (iii) zieht aus diesen Informationen auch keinerlei eigenen Nutzen.

Welche Cookies werden auf den digitalen Plattformen von „Presse“ verwendet und wie können sie kontrolliert werden?

Für die Platzierung der oben unter 2. bis 7. beschriebenen Cookies bedienen sich die einzelnen Werbetreibenden und/oder Agenturen, sowie auch „die Presse“ technischer Diensteanbieter. Diensteanbieber, die auf unsrem Web-Angebot Cookies setzen, sind in unserem Cookie-Zustimmungstool namentlich genannt. Die Diensteanbieter werden den oben genannten Zwecken:

Speicherung und Zugriff auf Informationenfinden

Bewertung

Personalisierung

Auswahl, Schaltung und Auswertung von Anzeigen

Auswahl, Schaltung und Auswertung von Inhalten

basierend auf der Art der von ihnen gesetzten Cookies, bzw. Gruppe, in die das Cookie fällt, zugeordnet. Dabei kann ein technischer Dienstanbieter entweder in nur eine, aber auch in mehrere der genannten Zwecke fallen. Eine Übersicht über die einzelnen Diensteanbieter sowie ihrer Zuordnung zu den einzelnen Zwecken finden Sie unter folgendem Link. In der jeweiligen Privacy Policy der dort ersichtlichen Dienstleister, die im Cookie-Zustimmungstool beim jeweiligen Dienstleister abrufbar ist, finden Sie auch Informationen, wie Cookies deaktiviert werden können. Darüber hinaus kann eine einmal gegebene Zustimmung zu Cookies über den Link „Cookie-Einstellungen“, zu finden in der Fußzeile unserer Website und in der App unter „Mehr“ der Privacy Einstellungen jederzeit widerrufen werden. Damit ist der Widerruf für Sie so einfach wie die Erteilung der Einwilligung selbst. Sie können dort Ihre Zustimmung auch nach Ihrem Belieben nur für einzelne Gruppen von Cookies bzw. innerhalb dieser Gruppen auch auf Unternehmerebene widerrufen.

Außerdem finden Sie nachstehend Informationen, wie Sie Cookies ablehnen können.

Zudem können von der jeweils eingesetzten Software einige technische Daten (z.B. Betriebssystemversion, Browserart und -version, Bildschirmauflösung, etc.), einschließlich der IP-Adresse des Users, gesammelt und gespeichert werden. Keinesfalls werden jedoch die hinter diesen Daten stehenden Personen identifiziert.

Funktionalitäts-Cookies

Auf unserer Website werden folgende Funktionalitäts-Cookies eingesetzt, wobei diese Cookies, da sie für die Zur-Verfügung-Stellung unseres Online-Angebots technisch notwendig sind, gemäß § 93 Abs 3 TKG auch ohne Einwilligung des Users erfolgen:

JSESSIONID: Dieses Cookie stellt eine gleichmäßige Verteilung der Benutzeranfragen in unserer Serverarchitektur sicher.

LOGIN: Anhand des LOGIN-Cookies wird überprüft, ob der User beim Anmelden die Option "Angemeldet bleiben" aktiviert hat.

LOGIN ST Das LOGIN_ST-Cookie hat eine Lebensdauer von 30 Minuten und wird nur bei aktiver Anmeldung mit Usernamen und Passwort gesetzt (damit man bei sensiblen Bereichen ggf. keine Passwort-Abfrage mehr benötigt)

LOGGED IN: Diese Cookie dient dazu, ein portalweites Abmelden sicher zu stellen

US LAST USE: enthält die zuletzt aufgerufene Seite

Acc-token: Ein Userspezifisches Access-Token, das zur Authentifizierung am Kommentarservice (nur diepresse.com) dient

Ref-token: Ein Userspezifisches Access-Token, das zur Authentifizierung am Kommentarservice (nur diepresse.com) dient

Falls Sie diese Cookies dennoch ablehnen möchten, empfehlen wir, dies global über den Browser durchzuführen.

4. Funktionen von Google und Facebook

- Facebook Login/Facebook Connect: Wenn Sie zur Anmeldung auf den digitalen Plattformen von „Presse“ die Dienste von Facebook Connect verwenden, müssen Sie im Zuge der Anmeldung deren Cookie Policy akzeptieren: https://www.facebook.com/policies/cookies/?locale2=de_DE&refid=9

Auf dieser Website können Sie nachlesen, wie Sie Facebook Cookies steuern können: https://www.facebook.com/policies/cookies/?locale2=de_DE&refid=9#

- Google Login/Google+ Connect: Wenn Sie zur Anmeldung auf den digitalen Plattformen von die „Presse“ die Dienste von Google+ Connect verwenden, vertrauen Sie diesem Anbieter Informationen über Ihre Aktivitäten, durch Sie erstellte Inhalte sowie persönliche Daten an – auch unter Zuhilfenahme von durch Google gesetzte Cookies. Detaillierte Informationen über die Art der erfassten Daten finden Sie unter: https://privacy.google.com/your-data.html. Auf dieser Website werden Sie darüber informiert, wie Sie Ihre Datenschutzeinstellungen in Ihrem Google-Konto verwalten können: https://privacy.google.com/take-control.html

- Facebook Custom Audiences: Der User hat die Möglichkeit zum Opt-Out und kann der Nutzung seiner Daten im Rahmen von Custom Audiences jederzeit widersprechen, indem er auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences auf den Button Abbestellen klickt. „Presse“ weist darauf hin, dass sie als Betreiber der digitalen Plattformen keine Kenntnis vom Inhalt der im Rahmen von Custom Audiences übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhält. Weitere Informationen zur Datenverwendung durch Facebook unter: https://www.facebook.com/about/privacy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie verwalte und lösche ich Cookies in meinem Browser?

Sie können Ihre freiwillig erteilte Einwilligung zu Cookies jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Dies ist über den den Link „Cookie-Einstellungen“, zu finden in der Fußzeile unserer Website und in der App unter „Mehr“ der Privacy Einstellungen, möglich. Damit ist der Widerruf für Sie so einfach wie die Erteilung der Einwilligung selbst. Sie können dort Ihre Zustimmung auch nach Ihrem Belieben nur für einzelne Gruppen von Cookies bzw. innerhalb dieser Gruppen auch auf Unternehmerebene widerrufen.

Darüber hinaus können Cookies im Allgemeinen durch entsprechende Browsereinstellungen abgelehnt oder gelöscht werden. In diesem Fall ist es jedoch möglich, dass nicht mehr alle Funktionen der Internet-Plattform zur Gänze nutzbar sind.

Hier finden Sie Anleitungen, wie Sie in Ihrem Browser Cookies verwalten und löschen können:

Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten

Cookie-Einstellungen in Firefox

Cookies in Internet Explorer verwalten und löschen

Cookies und andere Website-Daten in Safari verwalten

Cookies verwalten in Opera (nur auf Englisch verfügbar)

Einige Browser bieten an, gezielt Cookies von Drittanbietern zu blockieren:

Cookies von Drittanbietern in Firefox blockieren

Wie verwalte und lösche ich Cookies auf Android-Geräten?

Android Standard-Browser (Browser, Internet)

Öffnen Sie den Standard-Browser. Drücken Sie auf die Menü-bzw. Funktionstaste (je nach Gerät z.B. linke Softkey-Taste) und gehen Sie in den Bereich Einstellungen. Navigieren Sie dort in den Bereich Datenschutz und Sicherheit. Dort können Sie per Deaktivieren der entsprechenden Checkbox das Akzeptieren von Cookies widerrufen. Außerdem können Sie Alle Cookiedaten löschen, indem Sie auf den ebenso benannten Button drücken.

Chrome

Falls Sie auf Ihrem Android-Smartphone einen Chrome-Browser verwenden, öffnen Sie diesen und drücken Sie auf die Menü-bzw. Funktionstaste (je nach Gerät z.B. linke Softkey-Taste). Gehen Sie dann in den Bereich Einstellungen und weiter zu Datenschutz. Drücken Sie dort auf den Button Browserdaten löschen und haken Sie Cookies, Websitedaten an.

Andere Browser bzw. Geräte-Modelle

Diese Anleitung basiert auf einem Samsung Galaxy GT-I9300 mit Android 4.3 installiert. Auf anderen Gerätemodellen bzw. unter anderen Android-Versionen können die Verwaltung und das Löschen von Cookies geringfügig von der oben gezeigten Beschreibung abweichen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

Cookies verwalten in Google Chrome für Android

Cookies verwalten in Firefox für Android

Wie verwalte und lösche ich Cookies auf iPhone und iPad?

Um auf Ihrem Apple iPhone oder iPad die Cookies dauerhaft zu blockieren, gehen Sie in die Einstellungen und weiter zu Safari. Nach dem Öffnen dieser Seite scrollen Sie nach unten, bis zum Kapitel Datenschutz & Sicherheit. Dort haben Sie die Möglichkeit, mittels der Auswahl Cookies blockieren > immer blockieren Cookies dauerhaft zu blockieren.

Um die Cookies zu löschen, drücken Sie auf dieser Seite auf Verlauf und Websitedaten löschen.

Andere Browser

Cookies verwalten in Chrome für iOS (nach unten scrollen für iOS-Anleitung)

Cookies verwalten in Firefox für iOS

Was sind Gerätekennungen und wofür werden sie von der „Presse“ verwendet?

Gerätekennungen (Geräte IDs, Device IDs) sind Identifikationscodes, welche zwar ein Erkennen („Identifizieren“) einzelner mobiler Geräte erlauben, nicht jedoch einzelner User. „Presse“ verwendet Gerätekennungen für ihre Apps, um bestimmte Funktionalitäten anbieten zu können, Inhalte und Anzeigen den Nutzungsgewohnheiten der User anzupassen, Funktionen für soziale Medien bereitzustellen und die Zugriffe mit Hilfe nachstehend angeführter Analysetools auszuwerten.

Mittels technischer Integration der SDKs (Software Development Kits) von unten angeführten Anbietern in unsere Apps ermöglichen wir diesen, die für die Bereitstellung ihrer Services benötigten Informationen auszuwerten. Das können neben der Gerätekennung Informationen sein über: z.B. Gerätetyp, Betriebssystem, installierte App-Version, etc.

Verwendung der Gerätekennung auf Android

Die Android-App von Die Presse nutzt die Gerätekennung (Android ID bzw. Geräte ID), um für nicht eingeloggte User die Funktionalitäten der Push Benachrichtigungen (Aktions-Alarm). Wir nutzen die Android ID, um das Gerät zu identifizieren, nicht jedoch den User selbst. Die Android ID ist eine 64-bit Binärzahl, welche zufällig beim ersten Setup des Gerätes generiert und in ein hexadezimales Format umgewandelt wird. Durch diese Android ID ist kein Rückschluss auf den User selbst möglich.

Eingeloggte User identifizieren wir in unserer Android-App zusätzlich zur Gerätekennung mittels Android ID auch anhand ihrer Login-Daten bzw. eines Session Token. Der Login ermöglicht die Bereitstellung aller Funktionalitäten wie Abo-Key und Kommentieren etc. Anhand des Session Token ist es uns möglich, den User zu identifizieren. Sollte ein User dies nicht wollen, kann er sich über die "Abmelden"-Möglichkeit auf seiner Profilseite ausloggen, wodurch wiederum nur das Gerät (über die Android ID) identifiziert wird.

Andere in der Android-App verwendete Dienste:

- GCM Registrierungs ID: diese ID wird von den Google Play Services genutzt, um Push Notifications (= Push Benachrichtigungen) an einzelne Geräte auszuschicken. Die Presse weist darauf hin, dass sie keine Kenntnis über eine allfällige anderweitige Verwendung der Kennung durch Google hat. Detaillierte Informationen zur Datenverwendung durch Google finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Verwendung der Gerätekennung auf iOS

Für unsere iOS-App setzen wir zur Erkennung des Gerätes ebenfalls die Gerätekennung ein (Device ID, UIDevice), um für nicht eingeloggte User die Funktionalitäten der Push Benachrichtigungen (Aktions-Alarm) bzw. die Speicherung der Lieblingshändler zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Android ist dies jedoch keine dem Gerät zugewiesene Nummer, sondern eine im Zuge der App-Veröffentlichung generierte ID. Auch auf iOS identifiziert diese Nummer lediglich das Gerät, auf dem die App installiert ist und dessen Eigenschaften (Gerätemodell, Betriebssystemversion, Ausrichtung, etc.), jedoch nicht den User. Mehr Informationen über auf Apple-Geräten verwendete Identifikationsmethoden finden Sie hier: Offizielle Apple Dokumentation

Eingeloggte User identifizieren wir in unserer iOS-App zusätzlich zur Gerätekennung mittels Device ID auch anhand ihrer Login-Daten bzw. eines Session Token. Der Login ermöglicht die Bereitstellung aller Funktionalitäten, inkl. Einkaufsliste, Datenverwaltung, Teilnahme am Treueprogramm etc. Anhand des Session Token ist es uns möglich, den User zu identifizieren. Sollte ein User dies nicht wollen, kann er sich über die "Abmelden"-Möglichkeit auf seiner Profilseite ausloggen, wodurch wiederum nur das Gerät (über die Device ID) identifiziert wird.

Andere in der iOS App verwendete Dienste:

- Apple Push Tokens: Diese Tokens werden von Apple generiert, sobald ein User Push Benachrichtigungen von der „Presse“ iOS-App auf seinem Apple Gerät erlaubt. Sie werden verschlüsselt und an die „Presse“ App API übergeben und dort gespeichert, dienen jedoch lediglich dazu, Auskunft über eine Bestätigung der Push Benachrichtigungen zu geben. Zu keiner Zeit werden von der „Presse“ iOS-App anderweitige als die oben angegebenen Informationen über die Apple Tokens bezogen.

Was sind Social Plugins und was sollte ich im Umgang mit Social Plugins beachten?

Social Plugins ermöglichen es, Inhalte einer Website, auf der Social Plugins integriert sind, direkt in soziale Netzwerke (z.B. Facebook Connect, Youtube, Twitter, Google+, Pinterest, etc.) zu verteilen.

Die in die digitalen Plattformen von „Presse“ integrierten Social Plugins sind mit dem Logo oder Icon der einzelnen sozialen Netzwerke gekennzeichnet.

Wird ein Social Plugin im Rahmen der Nutzung unserer Produkte aufgerufen, baut der Browser des Users eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks auf. Der Inhalt des Social Plugin wird so direkt an den Browser des Users übermittelt und von diesem in die aufgerufene digitale Plattform eingebunden. Durch diese Einbindung wird die Information, dass der User die entsprechende digitale Plattform aufgerufen hat, an das soziale Netzwerk weitergeleitet. Wenn der User im sozialen Netzwerk eingeloggt ist, kann dieses den Aufruf der digitalen Plattform dem Konto des Users zuordnen. Bei einer Interaktion des Users mit einem Social Plugin, z.B. bei Betätigung des „Gefällt mir“-Buttons durch den User, wird die entsprechende Information direkt vom Browser des Users an das soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. Für nähere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenverwendung durch soziale Netzwerke sowie den Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre wird auf die Datenschutzhinweise der sozialen Netzwerke verwiesen. Um zu verhindern, dass soziale Netzwerke die bei der Nutzung unserer Produkte anfallenden Daten des Users verwenden, muss sich der User vor dem Aufrufen der jeweiligen digitalen Plattform auf den sozialen Netzwerken ausloggen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weiterführende Links

www.youronlinechoices.com

www.allaboutcookies.org

www.meine-cookies.org

Weitere Informationen, insbesondere zur Speicherdauer und Ihren Rechten, finden Sie in unserer Datenschutzinformation