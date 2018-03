Forward Festival 2018

Die Forward Festivals stehen für die weltweit besten Köpfe aus Design, Kreativität und Kommunikation, die den Besuchern persönliche Insights und Erfolgsgeschichten mit auf den Weg geben. Bei der Konferenz, dem Herzstück der Festivals, bei Workshops oder einem anderen der zahlreichen Side-Events.



Das Motto 2018 lautet „Construct-Deconstruct“. Das spiegelt sich auch im diesjährigen Grafikdesign wider. Durch das Zusammenspiel von Elementen der Wiener Werkstätte und zeitgenössischer Grafik soll gezeigt werden, dass es immer auch einen anderen Entwurf zu zu jedem fertigen Produkt gab. Im Laufe des Schaffensprozesses werden allerlei Prototypen entwickelt, die jedoch nie zu einem ausgereiften Design oder Projekt werden. Dieser Vorgang des Erschaffens und Verwerfens (auf Englisch Construct-Deconstruct) wird im neuen Festivaldesign verbildlicht und auf der Website interaktiv dargestellt. Einige der Referenten werden zudem Einblick in ihren Schaffensprozess geben und nie veröffentlichte Prototypen präsentieren.



Zu den Speakern des Forward Festivals zählen etwa der weltweit bekannte Designer Stefan Sagmeister, Grafikdesignerin Paula Scher, der unter dem Künstlernamen Boogie bekannte Fotograf Vladimir Milivojevich, Illustrator Gavin Strange, Regisseur Matt Lambert uvm.



Die ursprüngliche Heimat von Forward ist Wien, wo vor drei Jahren das erste Festival stattfand. 2016 hielt das Festival in München Einzug und 2017 lud Forward auch in die Design-Hochburg Zürich. 2018 findet es erstmals auch in Hamburg statt. Damit deckt das Forward Festival als einziges Kreativfestival die gesamte DACH-Region ab. Bislang waren alle Festivals ausverkauft.



Wien: 26.–27.04.2018, Gartenbaukino Wien

München: 30.–31.05.2018, Alte Kongresshalle

Zürich: 01.–02.06.2018, KOSMOS

Hamburg: 05.07.2018, Millerntor Stadion



Tickets und weitere Informationen erhalten Sie hier.