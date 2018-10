Top-Medienfrauen treffen sich zum 20. Journalistinnenkongress

Namhafte Vortragende aus dem In- und Ausland diskutieren beim 20. Jubiläumskongress über die Vergangenheit und die Zukunft der Kommunikationsbranche.

Wie wird die Entwicklung in den nächsten beiden Jahrzehnten weitergehen oder wie werden Nachrichten in Zukunft generiert?

Werden Digitalisierung und Automation uns die Aufgabenbereiche abgraben? Wie können wir gegensteuern? Welche Skills werden wir benötigen? Welche Aufgaben können die Öffentlich-Rechtlichen in digitalen Zeiten übernehmen? Wie schaffen wir es, zu einer gleichberechtigten Verteilung von Macht, Einfluss sowie Einkommen zwischen Männern und Frauen zu kommen?

Auf all diese Fragestellungen suchen wir gemeinsam nach konstruktiven Antworten. Am Nachmittag tauschen sich die Teilnehmerinnen in Workshops aus und lernen anschließend in kleinen Gesprächsrunden, den Living News, führende Medienfrauen persönlich kennen. Am Vorabend, dem 6. November, werden im Rahmen der Gala die MedienLÖWINNEN feierlich vergeben und damit herausragende Arbeiten von Journalistinnen oder einer ganzen Redaktion geehrt.

Zeit und Ort

Mittwoch, 7. November 2018

9 - 18 Uhr



Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1030 Wien



Programm & Tickets für beide Veranstaltungen: www.journalistinnenkongress.at

Kontaktinformationen: organisation@journalistinnenkongress.at