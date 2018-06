FASHION Check-in Wörthersee Special in Velden

Bei freiem Eintritt können Besucher in der Kaisersuite sowie Pool Area shoppen, sich stylen lassen, die große Modeschau genießen. Das Programm geht von 15 bis 23 Uhr und sogar das Fußballspiel wird live übertragen. Aussteller wie Max Factor und BeautyLash bieten den Besuchern Treatments und Beratung an, Mode und Schmuck gibts von Joo See, SIEGNE, Fabrini, uvm. Für Lifestyle Fans stellt DEPOT in der Pool Area die Sommetrends für die eigenen vier Wände aus, diese können auch direkt vor Ort gekauft werden.



Als Highlight findet um 19 Uhr die große Modeschau statt: City Arkaden mit XYZ, Dali Oleschko Couture und NEXTART. Eintritt ist frei und wer als VIP dabei sein möchte, der kann um 45€ die Karten online bestellen. Mit dabei: Julian FM STÖCKEL uvm.

Details und weitere Infos finden Sie unter www.fashion-check-in.com



Zeit und Ort

Samstag, 30. Juni 2018

ab 15 Uhr



Falkensteiner Schlosshotel Velden

Schlosspark 1

9220 Velden am Wörthersee