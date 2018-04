FASHION Check-in am Wiener Riesenrad – das Highlight über den Dächern Wiens

FASHION Check-in powered by maxima macht aus 14 Waggons 14 Erlebniswelten. Ab 10 Uhr können Besucher das Wiener Riesenrad von einer ganz anderen Seite kennenlernen: Shopping direkt in den Waggons bei Marken wie „Dali Oleschko“, „NEXTART“ oder „KULT“, Beauty Treatments über den Dächern Wiens gibt es in den Waggons von „Max Factor“, „Kristina Worseg“ oder „Treatwell“ und besondere Erlebniswelten in den Waggons von „Robinson“ und „Royal Bliss“. Sogar an die jüngsten Gäste wurde gedacht und so finden stolze Eltern im „Petit Bateau“-Waggon alles, was das Herz der Kleinsten höher schlagen lässt.



Der Eintritt kostet 10 EUR und mit dem FASHION Check-in Ticket dürfen die Besucher an dem Tag so viele Runden fahren, wie sie möchten. Schließlich dreht sich an dem Tag alles rund um das Thema Mode, Beauty und Lifestyle.

Details und weitere Infos finden Sie unter www.fashion-check-in.com



Zeit und Ort

Freitag, 20. April 2018

ab 10 Uhr



Wiener Riesenrad

Riesenradplatz 1

1020 Wien