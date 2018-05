ICEP Charity Konzert mit Valerie Sajdik

Am 13. Juni 2018 lädt ICEP bereits zum 7. Mal zum traditionellen Charity-Konzert in die legendären Räumlichkeiten des Kabarett Simpl. Heuer wird die großartige Sängerin Valerie Sajdik zusammen mit den Musikern Alexander und David Lackner zugunsten der ICEP Berufsbildung in Ostafrika und Zentralamerika für die Gäste performen.

ICEP fördert gemeinsam mit seinen Partnern Berufsbildung in Entwicklungsländern, die sich am Bedarf der lokalen Wirtschaft orientiert und die Chancen von Jugendlichen am Arbeitsmarkt verbessert. Wie die Berufsbildung im Speziellen für Jugendliche aus den Slums Kampalas in Uganda verbessert wird, erläutert an diesem Abend Chrispine Wanyahoro von der ICEP-Partnerorganisation COWA VTC, Sie gibt einen ganz persönlichen Einblick in die Herausforderungen der Berufsbildung in Ostafrika und zeigt auf, wie sie durch die Einführung eines dualen Berufsbildungssystems, den Jugendlichen bessere Berufschancen ermöglichen konnte.



Zeit und Ort

Mittwoch, 13. Juni 2018

Einlass: 19 Uhr

Begrüßung: 19.30 Uhr

Konzert: 19.50 Uhr



Kabarett Simpl

Wollzeile 36

1010 Wien

Karten

Kartenspenden: Sitzplatz 30,- Euro | Business-Tische à 3 oder 5 Personen zu 300,- bzw. 500,- Euro

Information und Kartenreservierung unter www.icep.at/charity-simpl-2018 oder im ICEP Büro unter Tel. 01-969 02 54 oder charity@icep.at