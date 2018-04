Rechtspanorama am Juridicum

Die Richter protestieren gegen Budgetkürzungen in der Justiz. Die Koalition ist ihnen zwar ein Stück entgegengekommen; für ausreichend Kanzleipersonal und für den wachsenden Bedarf an Richtern fehle aber das Geld, warnen die Richter. Ist Sparen in der Justiz überhaupt möglich? Und wenn, dann wo?



Diskutierende

Brigitte Birnbaum, Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien

Gertrude Brinek, Volksanwältin

Franz Fiedler, ehemaliger Präsident des Rechnungshofs

Gerhard Jelinek, Präsident des Oberlandesgerichts Wien

Paul Oberhammer, Professor für Zivilverfahrensrecht und Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien

Moderation

Benedikt Kommenda, „Die Presse“



Zeit und Ort

Montag, 14. Mai 2018, 18 Uhr

Dachgeschoß im Juridicum

Schottenbastei 10-16

1010 Wien

Eintritt frei! Anmeldung bis 11. Mai 2018 unter: DiePresse.com/juridicum