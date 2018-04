Rechtspanorama an der Universität Salzburg

Mithilfe von Daten aus sozialen Netzwerken wird versucht, politische Entscheidungen zu beeinflussen, Fake News verbreiten sich wie Lauffeuer,

die Rechtsdurchsetzung gestaltet sich schwierig. Gefährden Facebook,

Google und Co. die Demokratie oder gehen ihre Nutzer zu leichtfertig mit

den eigenen Daten um? Darüber diskutieren Fachleute in einer Podiumsdiskussion zum Auftakt des 20. Österreichischen Juristentags in Salzburg.

Diskutierende

Reinhard Heinisch, Univ. Prof. am Fachbereich Politikwissenschaft und

Soziologie der Universität Salzburg

Dietmar Jahnel, Ao. Univ. Prof. am Fachbereich Öffentliches Recht,

Völker- und Europarecht der Universität Salzburg

Reinhard Klaushofer, Univ. Prof. am Fachbereich Öffentliches Recht,

Völker- und Europarecht der Universität Salzburg

Gertrude Lübbe-Wol­ff, Richterin des BVG (2002–2014), Uni Bielefeld

Barbara Ondrisek, Software- und App-Entwicklerin in Wien



Moderation

Benedikt Kommenda, „Die Presse“



Zeit und Ort

Mittwoch, 23. Mai 2018, 18 Uhr



Universität Salzburg

Europasaal (HS 240)

Edmundsburg, Mönchsberg 2

5020 Salzburg



Eintritt frei! Anmeldung bis 21. Mai 2018 unter: DiePresse.com/rpsalzburg