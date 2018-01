Gusenbauer-Stipendium: Studium im Ausland

Das Gusenbauer-Stipendium wurde 2014 in Kooperation mit dem Land Kärnten ins Leben gerufen, um das Entwicklungspotential junger Menschen zu fördern. Kärntner Studenten werden dabei unterstützt, ihr Forschungsprojekt während ihres Bachelor- oder Masterstudiums im Ausland zu verwirklichen. Jährlich werden zwei Stipendien in Höhe von 5000 Euro vergeben.

Förderer Alfred Gusenbauer will damit einen Beitrag zur Karriere junger Menschen leisten. Gusenbauer habe bei sich selbst gesehen, wie wichtig ein Auslandsaufenthalt ist, um mit anderen Kulturen in Berührung zu kommen. Man könne sich so selbst ein Bild von der Welt machen und Vorurteile abbauen. Zudem sei auch die Förderung von Studenten aus sozial schwächeren Familien ein Anliegen: Bei gleicher Qualifikation werden Studenten ausgewählt, deren Eltern sich das Auslandssemester nicht leisten können.

Die bisherigen Stipendiaten hatten so eine Chance, ihre Visionen umzusetzen: Preisträger Dieter Gutschi absolvierte sein Forschungsjahr an der Stellenbosch-University in Südafrika. Dort beschäftigte er sich mit Ernährungssicherheit und Komplexitätstheorie. Der Klagenfurter Maximilian Orgonyi konnte durch seinen Studienaufenthalt an der Universität St. Gallen ein Jahr an der größten europäischen Investmentbank in London arbeiten.

Bewerber müssen ein Exposé schreiben, indem Sie ihr zu unterstützendes Projekt vorstellen. Die eingereichten Anträge werden dann von einer Fachjury bewertet. Eine Bewerbung für das Wintersemester 2018 und das Sommersemester 2018/19 ist noch bis 31. März möglich.