Info und Buchung Ermäßigung gültig bis 31.12.2018

(Sonderausstellung ab 15.3.2018) Schloss Hof

2294 Schloßhof 1



Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Barock und lassen Sie sich von der Schönheit von Prinz Eugens Landsitz im Marchfeld berühren. In den Jahren 2018 bis 2020 widmen sich Schloss Hof und Schloss Niederweiden in drei interaktiven Sonderausstellungen der Frage: Warum isst die Welt, wie sie isst? Die erste Ausstellung im Jahr 2018 befasst sich mit der Lebensmittelproduktion.

www.schlosshof.at

20% Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Ermäßigung gültig bis 31.12.2018

(Sonderausstellung ab 15.3.2018)



Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

Info und Buchung

Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).