Balanchine | Liang | Proietto

Info Verlosung am 16.2.2018

Zeichnen sich George Balanchines neoklassische Ballette wie "Symphonie in C" vor allem durch ihre grandiosen geometrischen Linien aus, bilden in Edwaard Liangs Kreation "Murmuration" Muster von Vogelschwärmen den Ausgangspunkt für seine Choreographie. Mit Daniel Proiettos "Blanc" ergänzt eine Auftragsarbeit für das Wiener Staatsballett diesen abwechslungsreichen Abend.

www.wiener-staatsballett.at

Gewinnen Sie 2 Tickets!

Mittwoch, 21. Februar 2018, 19 Uhr

Wiener Staatsoper

Opernring 2

1010 Wien