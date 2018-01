"Die Presse" – Zur Schräglage der Nation

Info und Bestellung Zur Schräglage der Nation

"Mögest du in interessanten Zeiten leben", lautet ein Spruch aus dem alten China. Er ist als Fluch gedacht. In der allgemeinen Weltunordnung scheint er sich dramatisch zu bestätigen. Auch Österreich ist schon lange keine „Insel der Seligen“ mehr. Was bewegt das Land derzeit und in Zukunft?



20 Journalistinnen und Journalisten der Tageszeitung "Die Presse" haben sich dazu in pointierten Essays Gedanken gemacht. Die Alpenrepublik ist hier die Versuchsstation, "in der die große Welt ihre Probe hält". "Wird’s besser? Wird’s schlimmer? Darauf kann man ehrlicherweise nur mit einem kollektiven Gefühl antworten", schreibt Chefredakteur Rainer Nowak im Vorwort dieses Bandes. In persönlichen Texten widmen sich 20 Journalistinnen und Journalisten der "Presse" jeweils ihrem rot-weiß-roten "Leibthema".

