Info und Buchung Ab 1. Februar 2018 unter www.restaurantwoche.wien/diepresse

Passwort: "genuss"

Frühbuchermöglichkeit für "Presse"-Club-Mitglieder!

Während der "Wiener Restaurantwoche" können Sie rund 90 Toprestaurants der Stadt entdecken.Die Genussreise beginnt für Sie ganz einfach mit der Buchung des Wunschlokals. Anschließend können Sie um 29,50 € in Restaurants mit bis zu einer Gault Millau-Haube ein köstliches 3 Gänge Dinner oder für 14,50 € ein 2 Gänge Lunch entdecken.Der Ausflug in ein Restaurant mit mehr als einer Haube kostet am Abend pro Haube 10 € und zu Mittag 5 € mehr.Ob 2 Gänge Lunch oder 3 Gänge Dinner, die Hauben- und Spitzenköche machen Ihre Überraschungsreise in die Restaurants auf jeden Fall einzigartig.

Ab 1. Februar 2018 unter www.restaurantwoche.wien/diepresse

Passwort: "genuss"