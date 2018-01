Zwei Frauen – Zwei Abende

Info Verlosung am 31.1.2018

Mit Kerstin Heiles und Helen Schneider präsentieren sich zwei starke Frauenstimmen im Theater Akzent.

www.akzent.at

Theater Akzent

Theresianumgasse 18

1040 Wien

Donnerstag, 1. Februar 2018, 19.30 Uhr

"Divas! Les Grandes Allures" – Kerstin Heiles & Christoph Pauli



Nach der unterhaltsamen Filmmusik-Revue "Manche mögen’s Heiles", dem tiefbewegenden "Chansons d’amour" Piaf-Abend und zuletzt der umjubelten "Tribute to Whitney Houston"-Tournee war es Kerstin Heiles eine Herzensangelegenheit, endlich all ihre Bühnenidole in einem Programm zu vereinen. Von Zarah Leander bis Adele. Das Wunder und das Wesen der großen Diven - mit schillerndem Facettenreichtum verneigt sich Kerstin Heiles vor den unsterblichen Ikonen dieser Welt. In ihren Songs kommt sie diesen faszinierend nahe und lässt sie singend, tanzend und verführend vor uns erscheinen.

Freitag, 16. Februar 2018, 19.30 Uhr

"Movin' On" – Helen Schneider



Wenn man dem Wort "Wandlungsfähigkeit" ein Gesicht geben würde, dann blickt man mit hoher Wahrscheinlichkeit in die dunklen Augen von Helen Schneider. Kaum einer Künstlerin gelingt es mit solch spielerischer Leichtigkeit, sich immer wieder aufs Neue zu präsentieren. Sei es auf der Bühne, in einer der großen Musicalrollen oder am Mikrofon, wenn sie Ihrer Stimme jede auch nur denkbare Nuance entlockt. Aber auch als Privatperson hat sie sich jeder Veränderung mit Bravour gestellt, sowohl den Höhen als auch den Tiefen, die sie in ihren nunmehr 63 Jahren erlebte.