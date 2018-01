Grafenegg Festival 2018

Info und Buchung Grafenegg Festival

Grafenegg 10

3485 Grafenegg Das Kontingent ist beschränkt. Buchbar ab 1. 2. 2018.

Mit KW "Presse-Club" per E-Mail an tickets@grafenegg.com oder telefonisch unter: +43/(0)1/586 83 83

An vier Wochenenden gastieren beim Grafenegg Festival wieder die renommiertesten Orchester der Welt, angeführt von den gefragtesten Dirigenten der Gegenwart.

Berühmte Solisten komplettieren das Staraufgebot.



Die "Liebeslieder-Walzer" von Johannes Brahms und das Streichquintett von Franz Schubert eröffnen am 19. August die Serie der Sonntagsmatineen. Einer der wichtigsten Dirigenten der jüngerne Generation, Jakub Hrůša, leitet am 24. August die Bamberger Symphoniker, zu hören ist unter anderem Brahms‘ Violinkonzert

mit Nikolaj Znaider als Solist. Am 30. August dirigiert Mikko Franck das Orchestre Philharmonique de Radio France, Hilary Hahn übernimmt den Solopart im Violinkonzert von Sibelius. Unter der Leitung von Christoph Eschenbach folgt am 2. September abends das Gastspiel der Filarmonica della Scala di Milano. Olga Peretyatko-Mariotti singt Richard Strauss‘ "Vier letzte Lieder".

www.grafenegg.com

15% Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Liebeslieder-Walzer & Schubert-Quintett

Sonntag, 19. August 2018, 11 Uhr, Auditorium



Nikolaj Znaider & Die Bamberger Symphoniker

Freitag, 24. August 2018, 19.30 Uhr, Wolkenturm



Hilary Hahn & Das Orchestre Philharmonique de Radio France

Donnerstag, 30. August 2018, 19.15 Uhr, Wolkenturm



Olga Peretyatko-Mariotti & Christoph Eschenbach

Sonntag, 2. September 2018, 19.15 Uhr, Wolkenturm

Info und Buchung

Das Kontingent ist beschränkt. Buchbar ab 1. 2. 2018.

Mit KW "Presse-Club" per E-Mail an tickets@grafenegg.com oder telefonisch unter: +43/(0)1/586 83 83