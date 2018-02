Redakteur mit Mut zum Risiko

„Vertrauen ist gut, Fleischmann ist besser.“ So betitelte Thomas Prior jüngst ein Porträt über den Medienmann von Kanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, bei dem so ziemlich alles zusammenläuft, was in der Regierung mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ein Mensch zwischen „bedingungsloser Loyalität“ und „unverschämter Intervention“, wie der Innenpolitik-Redakteur der „Presse“ süffisant schreibt.

„Nichts Schlimmeres als der Durchschnitt“

Es sind Texte wie diese, die der 38-Jährige gerne anspricht, wenn man ihn danach fragt, warum ihm Journalismus so ein Vergnügen bereite. Genauso wie die Aufmachergeschichte „Inszenierung eines Kanzlers“ oder der Analyse zum „FPÖ-Dilemma.“ Tippt er seine Zeilen ins Redaktionssystem, versucht er, hintergründig zu bleiben, wie für ein Magazin, abseits des täglichen Nachrichtenflusses, tiefer gehend. Michael Fleischhacker, einst Chefredakteur der „Presse“ zitiert er mit den Worten: „Es gibt nichts Schlimmeres als den Durchschnitt.“ Ein Satz, der beim gebürtigen Burgenländer haften geblieben ist. Der Anspruch müsse immer sein, ausgetrampelte Pfade zu verlassen, „etwas zu riskieren“.

Rückblick ins Jahr 2007

Damals hat Prior die Bezirksausgabe der Burgenländischen Volkszeitung in Mattersburg geleitet, als Angestellter. Kein schlechter Posten könnte man meinen, denn die festen Stellen im klassisch journalistischen Mediengeschäft waren auch schon damals rar. Dann kam die Chance, an der Lehrredaktion der „Presse“ teilzunehmen. Ein Risiko: Weg vom festen Job, nochmals von Null beginnen. „Aber“, sagt Prior, es sei die einzige Möglichkeit gewesen, zu einer großen Zeitung nach Wien zu kommen. „Und das wollte ich immer schon.“

Von der Lehrredaktion in die Innenpolitik

Was folgte, war ein „ziemlich heftiges Programm“, besonders in den ersten drei Wochen der Lehrredaktion. Prior: „Wir wurden teilweise auch hart kritisiert.“ Aber: So konnte man viel lernen. Nach den drei Monaten mit Intensivtrainings zu Analyse, Reportage oder Interview sowie Mitarbeit in drei Ressorts war eine Stelle in der Innenpolitik frei. Ein Glücksfall.

„Presse“ als Türöffner

Später nutzte Prior die Gelegenheit, mehrere Monate als Korrespondent aus Berlin zu berichten: „Das war so etwas wie ein Auslandssemester mit intensiver Arbeit.“ Deswegen kann er heute gut Vergleiche ziehen: Während die mediale Kulisse der Spitzenpolitik in Deutschland enorm sei, gehe es in Österreich weitaus familiärer zu. Interviews, etwa mit Ministern, habe man zumindest in der Vergangenheit doch recht schnell bekommen. Das sei laut Prior aber auch der „Presse“ als Marke geschuldet. Denn: „Was soll da noch viel drüber gehen?“

