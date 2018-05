Event #2 der Marketing Natives: Neuromarketing – let’s think about thinking

Warum kaufen wir eigentlich was wir kaufen?



Jeden Tag treffen wir ungefähr 10.000 Entscheidungen. Viele davon während dem Konsum, die uns mehr oder weniger belanglos erscheinen. Wir entscheiden vermeintlich aus dem Bauch heraus. Aber warum ziehen wir ein Produkt eigentlich einem anderen vor? Finden Marke X sympathischer als Marke Y? Und warum schaffen wir es eigentlich nie aus einem IKEA ohne fünf Päckchen Duftkerzen, einer Profikoch-Ausstattung und mindestens einem Möbelstück mit exotisch klingendem Namen?



Mittels verschiedener Methoden wird untersucht, welche Prozesse im Gehirn eines Konsumenten dessen Kaufentscheidungen beeinflussen. Angeblich kann man somit vorhersagen, für welches Produkt sich der Konsument entscheidet, bevor dieser überhaupt eine bewusste Entscheidung trifft. Klingt kompliziert? Dann informieren Sie sich beim nächsten Marketing Natives-Event #2: Neuromarketing – let’s think about thinking darüber und lassen Sie sich künftig nicht mehr von unterschwelliger Werbung beeinflussen.

Speaker

Dr. Hans-Georg Häusel | Psychologe & Hirnforscher

Karl Aschinger | Client Consultant IQ mobile

Harald Doucha | Geschäftsführer MMS Werbeagentur - Differentum Neuro Branding

Zeit und Ort

Donnerstag, 24. Mai 2018

Einlass: Ab 18 Uhr, Beginn der Vorträge um 18.45 Uhr

A1 Telekom Austria HQ

Lassallestraße 9

1020 Wien



Food + Drinks & Rahmenprogramm inklusive!



Tickets sind hier erhältlich.