Insta-Famous mit ... den Macrons als Modepatronen

Auch und gerade, wenn er mit seiner Ehefrau vor dem Taj Mahal turtelt, wird das für den Instagram-Auftritt des französischen Präsidenten gekonnt inszeniert: Emmanuel Macron gehört zur Riege der jungen und dynamischen Spitzenpolitiker, die sich selbstverständlich auch in sozialen Medien zu inszenieren wissen.

Als Emmanuel und Brigitte Macron vor einigen Tagen in Paris ein Abendessen für eine sagenhaft prominente Gästeschar aus der Modewelt ausrichteten und Mode so zur Chefsache machten, stießen also zwei Instagram-affine Universen aufeinander. Das Ergebnis war wenig erstaunlicherweise eine Flut an Mode-Macron-Selfies.

Ohnehin war es ein guter Modewochendurchlauf, der vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist. Zumindest konnte sich die Branche nicht darüber beklagen, dass ihr vonseiten der Mächtigen und Wichtigen zu wenig Aufmerksamkeit entgegen gebracht werde. In London saß bekanntermaßen die Königin höchstselbst in der ersten Reihe einer Modeschau (und zwar neben Anna Wintour mit Sonnenbrille).

Potenziell 763.000 Instagram-Follower von Macron konnten also auch das offizielle Gruppenbild von Emmanuel und Brigitte inmitten der Pariser Modeprominenz sehen.übrigens: Angela Merkel folgen 478.000 Menschen, der "Real Donald Trump" hat 8,5 Millionen Insta-Follower, Barack Obama 17,1 Millionen, und für das Bildertagebuch von Sebastian Kurz interessieren sich aktuell 34.000 Menschen. Immerhin fast 40.000 Menschen gefiel das Bild, das der französische Präsident auf seinem offiziellen Instagram-Account nach dem Mode-Dinner mit der Öffentlichkeit teilte.

Ein Selfie mit Präsidentenpaar wurde am Vorabend des letzten Pariser Schauentages zum begehrtesten Souvenir. Subtext: Wer sich für ein Defilee in Paris entscheidet (Macron pries den besonders internationalen Charakter der Modewoche in der französischen Hauptstadt, wo ungefähr die Hälfte der defilierenden Labels nicht in Frankreich ansässig sind), kommt möglicherweise in den Genuss einer exklusiven Foto-Option. Ergattern konnten ein "selfie présidentiel" so auch Helga Ruthner und Hermann Fankhauser aus Wien, die als Designerduo Wendy&Jim geladen waren. Dies, weil sie ihre Herbstkollektion als Teil des offiziellen Schauenkalenders präsentierten.

Besonders Brigitte Macron ist für ihre Modeaffinität bekannt, und sie gilt als gute Kundin von Luxusmarken wie Louis Vuitton und Balmain. Mitverantwortlich für ihr Auftreten ist der präsidenziale Stylist Mathieu Barthelat Colin: Das Dreierbild, das er am Abend des Dinners mit Anna Wintour und Brigitte Macron ergattern konnte, dürfte für den smarten Franzosen einen Karrierehöhepunkt darstellen. Brigitte Macron fühlte sich an der Seite der gestrengen Vogue-Chefin, die um vier Jahre älter als Madam Macron ist, offenbar nicht unwohl.

Artig für seine Einladung bedankte sich etwa der französische Jungdesigner-Shootingstaar Simon Porte Jacquemus. Vielleicht ein wenig gezeichnet von den (Party-)Strapazen der Modewoche, oder auch einfach auf den Fotofilter vergessend, lächelt er sein "Thank you, Mister President" etwas müde in die Selfie-Kamera. Emmanuel Macron schien es jedenfalls nicht besonders zu stören.

2018 / NYE avec @jacquemus Ein von @ brigittecestchic geteilter Beitrag am Dez 31, 2017 um 6:22 PST

Zu den amüsanteren Instagram-Accounts, die das Leben des Präsidentenpaares - und besonders der modischen Madame Macron - von außen begleiten, gehört @BrigitteCestChic. Hier steht die elegante Première Dame im Mittelpunkt von oft sehr humorvollen Memes, die sie in den Modekontext setzen. Auch hier darf zum Beispiel Simon Porte Jacquemus nicht fehlen ("Wenn Jacquemus Brigitte nach Marseille einlädt", steht in dem Meme: der Designer kommt aus Südfrankreich) - auch, wenn es sich um eine Photoshop-Arbeit handelt.

Qu'est-ce que 'chic? #BrigitteCestChic #BrigitteMacron Ein von @ brigittecestchic geteilter Beitrag am Okt 16, 2017 um 8:23 PDT

Die Postings von @BrigitteCestChic sind mit französischen Bildtexten verfasst, dem Vernehmen nach von einem italienischen Modeinsider. Meist thematisieren sie das Naheverhältnis von Brigitte Macron zur Mode (oben: "Wenn Brigitte beschließt, Mode an der Grundschule zu unterrichten.") oder gehen von einem Naheverhältnis zwischen ihr und Donatella Versace oder Carine Roitfeld aus.

Nachdem "Brigitte, c'est chic" bereits kurz nach Amtsantritt von Emmanuel Macron begonnen wurde, sind in dem Account aktuell nur 17 Bilder zu finden. Zahlreiche der vergangenen Postings sind gelöscht worden, ganz eingestellt wurde das Projekt aber noch nicht. Und es macht sich ja offenbar weiterhin bezahlt, dem Treiben der modebewussten Macrons aus Fashion-Perspektive beizuwohnen.