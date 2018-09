Business Maniacs 2018

Die Business Maniacs sind das größte Info-Festival für GründerInnen, JungunternehmerInnen und jene, die es noch werden wollen!

Das Event, ehemals unter dem Namen "Jungunternehmertag", bietet an einem Tag und an einem Ort alle Infos, die es zum Gründen und zum Führen eines Unternehmens braucht! Auf drei Bühnen sprechen über 40 Vortragende, allesamt ExpertInnen und erfolgreiche UnternehmerInnen, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung junge Selbstständige motivieren und inspirieren. Zusätzlich stehen in der Expo-Area über 45 AusstellerInnen mit Rat und Tat zur Seite und bieten alle Infos, die es zum Gründen und zum Führen eines Unternehmens braucht.

Zeit und Ort

2. Oktober 2018

8:30 bis 17:30 Uhr



Congress Center Messe Wien

Messeplatz 1

1020 Wien

Anmeldung unter businessmaniacs.at/anmeldung - EINTRITT FREI!

Weitere Informationen unter www.businessmaniacs.at

Kontakt: info@businessmaniacs.at