Nur noch zehn Tage sind Zeit, um beim großen Wettbewerb mitzumachen

Der Countdown läuft: Es bleiben nur noch zehn Tage Zeit, um sich für den Wettbewerb „Österreichs beste Familienunternehmen“ anzumelden. Der renommierte Bewerb, der von der „Presse“, dem Bankhaus Spängler, der BDO Austria und der Österreichischen Notariatskammer (ÖNK) veranstaltet wird, findet bereits zum 18. Mal statt und bringt die Leistungen und Vielfalt der heimischen Familienbetriebe vor den Vorhang.



Wie Sie beim Wettbewerb dabei sein können: Hier sind die Fakten: Die Anmeldefrist geht noch bis einschließlich 6. April. Die Anmeldung ist online auf diePresse.com/fam18. Benötigt werden die Umsatz- und Mitarbeiterzahlen der vergangenen drei Jahre – sowie die Information, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Außerdem bitten wir um eine Kurzbeschreibung Ihres Unternehmens. Die Teilnahme am Bewerb ist kostenlos.



Um dabei zu sein, ist es egal, ob Sie ein kleines Unternehmen führen oder ein großes – alle haben beim Wettbewerb die gleichen Chancen. Wichtig sind der nachhaltige Erfolg und eine solide Zukunftsperspektive. Geprüft, analysiert und bewertet werden alle Einreichungen von einer namhaften Experten- und Expertinnenjury, die unter der Patronanz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck steht.



Weiter in der Jury sind: die Finanzexpertin Regina Prehofer, KSV1870-Vorstand Ricardo-José Vybiral, Bankhaus Spängler-Vorstandssprecher Werner G. Zenz, BDO-Partner Andreas Thürridl; ÖNK-Präsident Ludwig Bittner und „Die Presse“-Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer Rainer Nowak.

Dieses Experten-Gremium ermittelt in einem zweistufigen Verfahren pro Bundesland jeweils einen Sieger – und aus diesem erlesenen Kreis wird als „primus inter pares“ schließlich den Österreich-Sieger 2018. Gekürt werden die Top-Familienbetriebe am 23. Mai bei einer feierlichen Gala in Wien. Und erst dann wird das Geheimnis gelüftet, wer zu den Champions zählt. Machen Sie mit und zeigen Sie Ihre Stärke.