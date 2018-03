Think! geht mit seinen Schuhen in die Schweiz

Der Shop in Thun am Thunersee im Berner Oberland ist damit der 26. Store weltweit für die Think Schuhwerk GmbH aus Kopfing im Innviertel.

„Think! Schuhe passen perfekt zu den Schweizerinnen und Schweizern. Wir bieten individuelles Design, höchsten Tragekomfort und nachhaltige Produktion“, sagte Think-Geschäftsführer Walter Breuer anlässlich der Eröffnung.

Das Design der Schuhe ist in Kopfing, hergestellt werden sie in europäischen Schuhmanufakturen, wobei für die Produktion nur „bestes Leder und Naturmaterialien europäischer Herkunft“ verwendet werden.

Think wurde 1990 gegründet und ist ein Tochterbetrieb der steirischen Legero Schuhfabrik GmbH, die sich mehrheitlich im Besitz der Familie Stolitzka befindet und die 2006 als bestes Familienunternehmen der Steiermark ausgezeichnet wurde.

Neuer Think Store – (c) Think