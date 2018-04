Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Die Österreicher haben mehr Mut zur Selbstständigkeit als viele glauben. Im Rahmen des Global Entrepreneurship Monitors wurden im Vorjahr unternehmerische Aktivitäten und dazu das Spezialthema Forschung, Technologie und Innovation (FTI) für Österreich untersucht. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen: 2016 waren über 540.000 Personen, also 9,6 Prozent der Österreicher zwischen 18 und 64 Jahren aktiv mit einer Unternehmensgründung beschäftigt. Erfreulich dabei ist ein hoher Anteil an technologiebasierten jungen Betrieben. Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer setzen also vermehrt auf Forschung, Technologie und Innovation.

Turbo für die Wirtschaft

Das ist deshalb besonders positiv, weil Innovation ein Turbo für unternehmerischen Erfolg ist. Innovative Unternehmen stehen – so die Ergebnisse einer Studie der KMU Forschung Austria – betreffend Umsatz und Mitarbeiterstand deutlich besser da als jene, die keine neuen Ideen oder Projekte umsetzen. Sie weisen 1,5 mal so häufig Umsatz- und Personalsteigerungen auf wie Betriebe, die nur selten Neuerungen umsetzen. Die Entwicklung zukunftsorientierter Lösungen und Technologien ist dabei keinesfalls großen Unternehmen vorbehalten. In Wien – wo der Löwenanteil der Betriebe kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind – beweisen auch diese ihre Innovationskraft. Mehr als die Hälfte von ihnen setzen diesbezügliche Aktivitäten, und das vor allem auch in erfolgversprechenden Bereichen wie Informationstechnologie, Biotechnologie oder Dienstleistungen.

Die Innovationskraft der Wiener Betriebe demonstriert seit 30 Jahren der Innovationspreis „Mercur“. Die Wirtschaftskammer Wien will mit diesem Preis herausragende Leistungen der Wiener Unternehmen in Sachen Innovation sichtbar machen. Bei dem im November des Vorjahres vergebenen Mercur 2017 fanden sich unter den Siegerprojekten Biosensoren für schnelle und präzise Laktosemessung, eine Lösung zur Digitalisierung des Paketversandes, ein industriell skalierbarer Bioprozess zur wirtschaftlichen Produktion eines Pilzes, der in der Landwirtschaft zur Steigerung der Ressourceneffizienz beiträgt, sowie ein Indoor Navigations System.

Gefragte Innovationen

Solche zukunftsweisenden Innovationen sind rund um den Globus gefragt. Für die Navigationstechnologie von Insider Navigation gibt es beispielsweise heute schon Anfragen aus der ganzen Welt, berichtet Unternehmensgründer Clemens Kirner. Auch die GEM-Studie zeigt, dass FTI-Unternehmen einen hohen Internationalisierungsgrad aufweisen. 21,7 Prozent aller FTI-intensiven Unternehmen geben an, dass mehr als 75 Prozent ihrer Kunden im Ausland sitzen.

Herausforderungen zu Beginn

Das von Insider Navigation entwickelte System, die erste intuitive, millimetergenaue Indoor Navigation, eröffnet in verschiedensten Einsatzbereichen völlig neue Möglichkeiten. Die Hürden der intensiven Forschung wurden bereits übersprungen. Jetzt steht das junge Unternehmen vor den kommerziellen Herausforderungen: „Es gilt die Kombination aus Finanzierung, Mitarbeitersuche, time to market und dann den globalen Vertrieb aufzustellen“, berichtet Kirner. Die Finanzierung zu meistern, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät in den Vertrieb zu gehen, seien die Themen, mit denen sich der Jungunternehmer und sein Team heute auseinandersetzen müsse.

Der Mercur-Preisträger ist mit dem in Österreich gebotenen Umfeld für junge Unternehmen durchaus zufrieden. „Natürlich gibt es Themen wie Lohnnebenkosten oder das Investitionsumfeld, wo es in anderen Ländern besser ist“, sagt Kirner, „aber das Umfeld hier in Österreich hat uns bei unserer Tätigkeit enorm geholfen.“ Die Unterstützung diverser Fördersteller, die Forschungseinrichtungen und die Universitäten mit ihrer guten Ausbildung sowie die erschwinglichen Lebenskosten ergeben für ihn in Summe ein sehr zufriedenstellendes Umfeld.

Dass sich die Bedingungen für Start-ups sehen lassen können, zeigt auch die GEM-Studie: Das österreichische Förderwesen wird dort wie bereits in den Vorgängerstudien als sehr gut bewertet. Es befinde sich laut Studie im europäischen Vergleich im Spitzenfeld und wird als besonders fördernder Faktor beschrieben. Insbesondere die Vielfältigkeit und die Individualität des Angebotes werden hervorgehoben. Auch die Finanzierungssituation von Unternehmen wird in der aktuellen GEM-Studie besser bewertet als 2014. Alternative Finanzierungsformen wie Inkubatoren und Business Angels werden jetzt stärker genutzt.

Bürokratie als Bremse

Trotz solcher erfreulichen Ergebnisse darf nicht vergessen werden, dass die aktuelle GEM-Studie klare Handlungsempfehlungen formuliert, zum Beispiel die Entbürokratisierung voranzutreiben, die Steuer- und Abgabenlast zu senken, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu erleichtern und unternehmerisches Denken schon im Schulbereich zu fördern. Bei der WKW meint man, Österreich zeichne sich im Gründungsbereich durch ein herausragendes Fördersystem aus, konterkariere dieses aber gleichzeitig mit den im internationalen Vergleich schlechten Rahmenbedingungen. Eine hohe Steuerlast, langwierige bürokratische Abläufe und veraltete Bestimmungen lassen viele Unternehmern schon früh straucheln und sogar scheitern. „Hier besteht dringend Handlungsbedarf“, so WKW-Präsident Walter Ruck.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)