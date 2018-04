Madeira – Garten- und Naturreise

Info und Buchung Oliva Reisen

Warnhauserstraße 10

8073 Feldkirchen bei Graz Web: www.olivareisen.at

E-Mail: mail@olivareisen.at

Tel.: +43/(0)316/291 09 52 Veranstalter: Oliva Reisen

"Schwimmender Garten Eden, Blumeninsel mitten im Atlantischen Ozean, Perle des Atlantiks, Gottes botanischer Garten" – Dies sind nur einige der Namen, die Madeira beschreiben. Die Attraktion des Archipels, von der UNESCO als Weltnaturerbe eingestuft, sind wahrhafte Schätze der Natur. Neben der atemberaubenden Landschaft dicht bewaldeter grüner Berge, dem herrlich milden Klima, bezaubert dieser Ort seine Besucher auch mit seinen malerischen Gärten. Der Botanische Garten von Funchal etwa begeistert mit rund 25.000 Pflanzen in unterschiedlichsten Gartenräumen: große bunte Teppichbeete, Figurengarten und Kakteengarten zeigen außergewöhnliche Formen und spannende Gestaltungen. In den Orchideengärten Madeiras sehen Sie die vielfältige Welt dieser farbenfrohen, exotischen Gewächse. Der große tropische Garten von Monte zeigt viele auf Madeira wachsende Pflanzen wie blaue Hortensien, Palmen und uralte Baumfarne. Erleben Sie steile Küsten und malerische Dörfer, flanieren Sie durch die charmante Hauptstadt Funchal mit ihren schönen Häusern, kosten Sie die Spezialitäten Madeiras, wie die köstliche Brotsuppe, tauchen Sie ein in die farbenprächtige und üppige tropische Pflanzen- und Gartenwelt Madeiras und fühlen Sie sich wie im Paradies.

Hier finden Sie das Reiseprogramm im Detail

Enthaltene Leistungen

Flug ab/bis Wien nach Funchal (weitere Abflughäfen auf Anfrage) inkl. 23 kg Freigepäck

7 Nächte im 4*Four Views Monumental, zentral in Funchal gelegen

7x reichhaltiges Frühstücksbuffet und 7x Abendessen (Menüwahl)

Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen

Oliva Reisebegleitung: Dr. Veronika Walz, Gartengestalterin und Buchautorin

deutschsprachige, örtliche Reiseleitung bei allen Ausflügen

alle Busfahrten gemäß Reiseverlauf

sämtliche Eintritte und Führungen gemäß Reiseverlauf

Seilbahnfahrt Funchal – Monte

Besuch Jesuitenkolleg Funchal

alle Steuern und Gebühren

Termin: 30.8.–6.9.2018

Preis p. P. im DZ : 1390 €

Preis p. P. im EZ: 1550 €

Info und Buchung

Oliva Reisen

Warnhauserstraße 10

8073 Feldkirchen bei Graz

Web: www.olivareisen.at

E-Mail: mail@olivareisen.at

Tel.: +43/(0)316/291 09 52

Veranstalter: Oliva Reisen