Russland erwägt Vergeltung für US-Sanktionen

Russland erwägt als Reaktion auf die jüngsten US-Sanktionen Gegenmaßnahmen für amerikanische Produkte. Ministerpräsident Dmitri Medwedew sagte am Mittwoch im Parlament in Moskau, sein Land sollte bei einer möglichen Vergeltung US-Güter und von US-Firmen in Russland produzierte Waren im Blick haben. Die US-Sanktionen gegen sein Land seien der Versuch, die globalen Märkte für US-Firmen zu kapern. Reaktionen Russlands sollten gut durchdacht und angemessen sein. "Ich schließe nicht aus, (...) dass wir alle Aspekte unserer Zusammenarbeit mit den USA berücksichtigen werden."

Das US-Finanzministerium hatte am Freitag gegen sieben russische Unternehmer und zwölf ihrer Firmen Strafmassnahmen wegen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf verhängt. Der Schritt hatte die russische Börse belastet. Die Talfahrt hielt auch am Mittwoch an. Der dollardominierte RTS-Index fiel um weitere vier Prozent. Auch die Landeswährung gab nach. Der Dollar stieg zum Rubel um rund drei Prozent, der Euro war mit 80,50 Rubel so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren. Ein Vertreter der russischen Zentralbank sagte, man werde bei einer Sitzung am 27. April über die gegenwärtige Situation an den Märkten beraten.

Zu der Entwicklung trug auch die Zuspitzung des Syrien-Konflikts bei. US-Präsident Donald Trump hatte Russland via Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt.

(Reuters)