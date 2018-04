Kulturhauptstadt Valletta mit Joseph Calleja

Info und Buchung Online unter: www.reisethek.at

Valletta – die geschichtsträchtige und völlig ummauerte Hauptstadt – von Malta wird Sie auf dieser Reise auf vielfältige Art und Weise beeindrucken!

Bei einer City-Tour durch die Europäische Kulturhauptstadt 2018 werden Sie sich von der Postkartenidylle dieser pittoresken Stadt ganz einnehmen lassen. Fast scheint in Valletta das Flair des 16. Jahrhunderts ein wenig greifbar zu werden. Geschichtsträchtige Atmosphäre begegnet Ihnen auch in den Städten Cospicua, Vittoriosa und Senglea, die Sie bei Ihrer Ganztagestour als die Wiege der maltesischen Geschichte kennenlernen werden.

Absolutes Highlight Ihrer Reise sind jedoch die Erste-Klasse-Tickets für das Konzert des Startenors Joseph Calleja zusammen mit Eros Ramazzotti und dem Malta Philharmonic Orchestra in Valletta! Lassen Sie sich dabei von der Musik mitreißen und erleben Sie die Stadt von ihrer pulsierenden Seite – und das nur zehn Gehminuten von Ihrem 4-Sterne Hotel The Saint John entfernt.

Highlights

Karte der Kat. 1 für das Joseph Calleja Konzert mit Special Guest Eros Ramazzotti

Führung durch Valletta, die Kulturhauptstadt 2018

Besichtigung der geschichtsträchtigen drei Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea



Enthaltene Leistungen

Linienflug Economy Class ab/bis Wien mit Air Malta nach Malta

4 Übernachtungen im Hotel The Saint John**** in Valletta

tägliches Frühstücksbuffet

Karte der Kat. 1 für das Joseph Calleja Konzert mit Special Guest Eros Ramazzotti am 21.7.2018

alle Transfers, Ausflüge und Eintritte lt. Reiseverlauf

Ausflugsprogramm lt. Reiseverlauf wie z.B. Orientierungstour durch die Kulturhauptstadt Valletta 2018, Besichtigung der geschichtsträchtigen drei Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea, Besuch des Mosta Doms uvm.

Mittagessen während der beiden Ausflugstage

deutschsprachige Reiseleitung

1 DuMont Direkt Reiseführer "Malta" pro Zimmer



Termin: 18.–22.7.2018



Preis: ab 1380 € pro Person im DZ

Info und Buchung

Online unter: www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo bis Sa 9–18 Uhr)

Veranstalter: Robin Tours GmbH