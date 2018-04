Wildes Schottland: Natur- und Kulinarik-Rundreise

Info und Buchung Online unter: www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo bis Sa 9–18 Uhr) Veranstalter: Robin Tours GmbH

Tradition wird Ihnen mit Karo, Whisky und Dudelsack in Edinburgh an fast jeder Ecke begegnen. Die hippe Metropole Glasgow versteht es hingegen, Tradition gekonnt mit Moderne zu verbinden. Kulinarisch werden Sie in der Glengoyne Destillerie bei einem exklusiven Abendessen mit Whiskybegleitung verwöhnt. Mit dem legendären Jacobite Steam Train reisen Sie ein Stück weit in die Vergangenheit und während einer Schifffahrt auf einem der wunderschönen Lochs genießen Sie prägende Landschaftseindrücke. Auf der Isle of Skye, einer der schönsten Hebrideninseln, werden Sie von Schlossherr und Kapitän erwartet, die Sie jeweils auf eine spannende historische Tour mitnehmen. Beim Tontaubenschießen am Ufer des Loch Lomond werden Sie sich im Anschluss wie ein waschechter Highlander der Upper Class fühlen. Neben einer Austernverkostung gehört das Gourmetabendessen im Sterne Restaurant von Claire MacDonald in der Cinloch Lodge zu einem der kulinarischen Highlights Ihrer Reise.

www.reisethek.at

Highlights

Signature Dinner bei Claire MacDonald in der Kinloch Lodge

Exklusives Abendessen in der Glengoyne Destillerie inkl. Whisky

Austernsnack am Meer

Tontaubenschießen am Loch Lomond

Fahrt mit dem legendären Jacobite Steam Train

Bootsfahrt mit dem "The Steamship Sir Walter Scott" am Loch Katrine

Wildlife Expedition um die Isle of Skye



Enthaltene Leistungen

Linienflug mit KLM ab Wien via Amsterdam nach Inverness und retour ab Edinburgh via Amsterdam nach Wien

Sämtliche Transfers und Rundreise im komfortablen Kleinbus

2 Übernachtungen im Bleverie House Hotel in Elgin/Raum Inverness

2 Übernachtungen im The Inch Hotel im Raum Fort Augustus

2 Übernachtungen im Culreuch Castle Hotel

1 Übernachtung im Double Tree by Hilton Hotel Edinburgh City Centre

3 Gang Abendmenü im Blervie House Hotel

3 Gang Abendmenü im Kitchen Restaurant in Inverness

Austernsnack in Ullapool

3 Gang Abendessen im The Inch Fort Augustus

Signature Dinner im Sternerestaurant Kinloch von Claire MacDonald

Fine Dining im preisgekrönten Restaurant The Oak Room

3 Gang Abendessen inkl. Whisky Verkostung und Destillerietour in der Glengoyne Distillery

3 Gang Abendessen im Double Tree by Hilton Hotel Edinburgh City Centre

Besuch Glent Grant Distillery inkl. Whisky Verkostung

Besuch Johnstons Cashmere Heritage Centre

Bootsfahrt auf dem Loch Ness

Besuch der Black Brewery inkl. Bierverkostung

Spaziergang in der Loch Maree Region

Wildlife Expedition (Schifffahrt) Isle of Skye

Fahrt mit dem Jacobe Steam Train

Besuch Glencoe Visitor Centre

Bootsfahrt auf dem Loch Katrine mit "The Steamship Sir Walter Scott"

Tontaubenschießen am Loch Lomond

Stadtrundfahrt Glasgow

Stadtrundfahrt Edinburgh

Besuch Edinburgh Castle

DuMont Reisetaschenbuch Reiseführer Schottland pro Zimmer



Termine



21.–27.7.2018

22.–29.9.2018

13.–20.10.2018

Preis: ab 3799 € pro Person im DZ

Info und Buchung

Online unter: www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo bis Sa 9–18 Uhr)

Veranstalter: Robin Tours GmbH