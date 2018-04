Exklusive Hofburg-Club-Führung

Info Verlosung am 7.5.2018

Anlässlich der Eröffnung des neuen Hofburg Info Center im April veranstaltet die Burghauptmannschaft Österreich eine Führung durch das Areal der Hofburg Wien exklusiv für "Presse"-Club-Mitglieder.

Als zentraler Ort des historischen Österreichs gibt es viele Überschneidungen zwischen der Geschichte dieses Kulturerbes und den historischen Ereignissen, die Österreich geprägt haben. Politik, Staatsverwaltung, Kultur und Geschichte verdichten sich an diesem Ort, wie an keinem anderen auf der Welt.

An diesem Abend haben Sie die Möglichkeit mit Burghauptmann Reinhold Sahl die Geschichte Österreichs, auf sonst der Öffentlickeit nicht zugänglichen Wegen, zu erkunden und den Abend bei einem Empfang in der Hofmusikkappelle ausklingen zu lassen.

www.burghauptmannschaft.at

Donnerstag, 24. Mai 2018, von 17.30 bis ca. 19 Uhr

Hofburg Wien