Was kostet ein Feiertag die heimische Wirtschaft?

Feiertage Wir erleben gerade die einzige Mai-Woche ohne Feiertag. Doch wie viele gibt es in Österreich? Wo gibt es mehr? Und was kostet der Spaß?

Europaweit gehört Österreich bei der Zahl der Feiertage zu den Spitzenreitern. Über wie viele Feiertage dürfen sich die Arbeitnehmer jährlich freuen?

Wie viele europäische Länder haben mehr Feiertage?

Wo gibt es die meisten Feiertage?

Der EuGH befasst sich gerade mit der Frage, ob der Karfreitag auch ein Feiertag für Nicht-Protestanten werden soll. In wie vielen Ländern ist der Karfreitag generell gesetzlicher Feiertag?

Und was kostet so ein Feiertag die heimische Wirtschaft?

Fenstertage erfreuen sich bei Arbeitnehmern ungeheurer Beliebtheit, weil sich mit einem Urlaubstag ein langes freies Wochenende gestalten lässt. Heuer gab es fünf solcher Fenstertage. Und 2019?

Fallen die Feiertage schlecht, dann fordern Gewerkschafter gerne das Nachholen dieser arbeitsfreien Tage. Wo wird das bereits so gehandhabt?

An einem Feiertag dürfen die Österreicher auch in den Geschäften einkaufen. Ansonsten ist das Land ausgenommen von Tourismuszonen in dieser Hinsicht recht restriktiv. Um welchen Feiertag handelt es sich?