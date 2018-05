Datenschutzerklärung redaktionelle Newsletter

Stand: Mai 2018

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zum Erhalt von Newslettern erteilt haben, werden Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bekanntgegeben haben, von uns in diesem Zusammenhang ausschließlich verarbeitet, soweit und solange dies für den Versand der Newsletter erforderlich ist. Allenfalls verarbeiten wir Ihre Daten auch im Rahmen anderer Verarbeitungstätigkeiten (insbesondere, wenn Sie Abonnent oder Kunde sind), diese Datenverarbeitung geschieht jedoch unabhängig vom Newsletterversand, und verweisen wir auf unsere allgemeine Datenschutzinformation auf www.diepresse.com. Verantwortlicher ist die "Die Presse" Verlags-Gesellschaft m.b.H. Co KG, Hainburger Straße 33, 1030 Wien, datenschutz@diepresse.com. Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung. Zur Versendung des Newsletters bedienen wir uns konzerninterner IT-Dienstleister, so insbesondere der Styria Digital Services GmbH, Hainburger Straße 33, 1030 Wien, mit denen die notwendigen Vereinbarungen zum Schutz Ihrer Daten bestehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mittels Email an datenschutz@diepresse.com oder gegebenenfalls durch Änderung der Einstellungen Ihres hinterlegten Profils (einsehbar hier) widerrufen. Weiters steht Ihnen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch sowie auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, zu.