Datenschutzinformation

„(nicht registrierte und registrierte) Online-User“

“Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG“

Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

nachfolgend „Die Presse“

Stand: September 2018

1) Verantwortlicher (Name/Kontaktdaten); Datenschutzbeauftragter

2) Datenverarbeitung auf der Grundlage der Vertragserfüllung

3) Datenverarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung

a. Gruppen von Cookies/Zwecke

b. Zuordnung einzelner Cookies/Diensteanbieter zu Zwecken

4) Datenverarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses

5) Profiling (Bewertung persönlicher Aspekte des Betroffenen (m/w))

6) Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger

7) Drittstaatentransfer

8) Speicherdauer

9) Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch/Widerruf, Datenübertragbarkeit, Beschwerde, Maßnahmen bei automatisierter Entscheidungsfindung)

10) Pflicht/Obliegenheit zur Datenbereitstellung

11) Herkunft personenbezogener Daten/Quellen

12) Automatisierte Entscheidungsfindung, Angaben zur Berechnungsgrundlage („Logik“), Auswirkung/Tragweite der Verarbeitung

1) Verantwortlicher (Name/Kontaktdaten); Datenschutzbeauftragter

Verantwortlicher:

Firma: „Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m. b. H. & Co KG

Adresse: Hainburger Straße 33, 1030 Wien

Kontaktdaten: Mag. Thomas M. Remes, Datenschutzkoordinator

E-Mail: dsk@diepresse.com

Datenschutzbeauftragter:

DORDA Rechtsanwälte GmbH

Universitätsring 10, 1010 Wien/Vienna, Austria

Ansprechpartner:

Mag Dominik Schelling

T: +43-1-5334795-23

dominik.schelling@dorda.at

Als Vertretung:

Dr Axel Anderl, LLM

T: +43-1-5334795-23

Axel.anderl@dorda.at

Nachfolgend werden die einzelnen Datenverarbeitungen, die Online-User betreffen, beschrieben. Darunter verstehen wir sowohl Personen, die ohne einen Account bei diepresse.com unser Web-Angebot nutzen, als auch solche die aufgrund eines angemeldeten Accounts, in unseren Systemen registriert sind. Sofern Verarbeitungstätigkeiten lediglich die registrierten Online-User betreffen, wird im Folgenden separat darauf hingewiesen.

2) Datenverarbeitung auf Grundlage der Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO)

Wir setzen Cookies ein, die iSd § 96 Abs 3 TKG technisch notwendig sind, um Ihnen unser Web-Angebot im vollen Umfang zur Verfügung stellen zu können, sowie auch um Ihre Benutzereinstellungen speichern zu können oder den geographischen Standort zu erkennen, um für Sie die richtige Sprache auszuwählen.

Im Falle von registrierten Online-Usern kommen des Weiteren Log-In Cookies zur Anwendung, mit Hilfe derer überprüft wird, ob ein User beim Anmelden, die Option „Angemeldet bleiben“ aktiviert hat oder auch um ein portalweites An- und Abmelden möglich zu machen. Um die Registrierung zu administrieren werden darüber hinaus personenbezogene Daten der registrierten Online-User auf der Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung für folgende Zwecke verarbeitet.

- Zusendung eines Links zur Konto-Aktivierung

- Anlegen eines Benutzer-Kontos

- Ermöglichung der Nutzung der für registrierte User angebotenen Leistungen und Services der Website www.diepresse.com, darunter

Kommentierung von Artikeln

Teilnahme an Votings

Teilnahme an Online-Gewinnspielen

Teilnahme an Wettbewerben

Bestellung von Newslettern

- Zusenden von Registrierungs- oder Auftragsbestätigung

- Gewährleisten eines zufriedenstellenden Kundenservices (z.B.: Support, wenn Log-In nicht funktioniert)

- Erfassen und Bearbeiten von Kundenanfragen und Reklamationen, Hilfestellungen, Datenaktualisierung

- Zusenden von SMS und Tan zur Aktivierung von Funktionen (Kommentarfunktion) sowie Kontrolle von Übereinstimmungen; Check ob Passwort stimmt (Passwort wird nur verschlüsselt gespeichert

3) Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO)

Abgesehen von den beschriebenen, technisch erforderlichen Cookies werden Cookies nur auf Basis Ihrer Einwilligung durch aktives Betätigen des „Cookies akzeptieren“ Buttons im Cookie-Banner gesetzt. Sie haben im Cookie-Banner davor zusätzlich die Möglichkeit über den Button „Datenschutzeinstellungen“ gezielt Gruppen von Cookies oder innerhalb der einzelnen Gruppen von Cookies jeweils die dahinterstehenden Anbieter der Cookies auszuwählen, zu deaktivieren oder hinzuzufügen. Daher sind diese technischen Dienstleister, die bei Nutzen unseres Web-Angebots Cookies setzen, in unserem Cookie-Zustimmungs-Tool einzeln genannt. Kommen weitere technische Dienstleister hinzu, so werden diese in das Zustimmungs-Tool aufgenommen und die Zustimmung zu diesen, durch erneutes Ausspielen des Cookie-Banners, abgefragt. Wiederum erfolgt die Einbindung solcher, neuen Cookies erst nach Ihrer aktiven Zustimmung. Sie können eine einmal gegebene Zustimmung oder Auswahl zu Cookies über den Link „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile / dem Footer unserer Website jederzeit widerrufen oder hinsichtlich der gesetzten Cookies auch gesondert abändern. Daraufhin werden bei Ihrem nächsten Besuch keine weiteren Cookies gesetzt und wird Ihnen daher – da Sie dann auch nicht mehr als wiederkehrend erkannt werden – sodann erneut der Banner für die Möglichkeit der Einwilligung angezeigt.

Eine nähere Darstellung der Cookies, Datenverarbeitungen und Diensteanbieter finden Sie in unserer "Cookie Policy".

a) Gruppen von Cookies/Zwecke

Folgende Arten von Cookies kommen bei unseren digitalen Produkten zum Einsatz.

Performance- bzw. Webanalyse-Cookies: Diese Cookies werden eingesetzt, um die Reichweite und Performance einer Website oder App zu messen und zu analysieren. Wir erhalten über diese Cookies Informationen über die Anzahl der Besucher der Website oder Seitenaufrufen. Des Weiteren sammeln diese Cookies Informationen über die Nutzungsgewohnheiten der Besucher einer Website oder App. Eine solche Information kann z.B. sein, zu welcher Uhrzeit die meisten Zugriffe erfolgen oder welche (Sub-) Seiten am häufigsten besucht werden. Diese Informationen werden mittels Performance- bzw. Webanalysetools zusammengefasst und ausgewertet, mit dem Zweck Erkenntnisse über die Nutzung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit von Websites bzw. Apps zu erhalten und diese laufend weiterentwickeln zu können. Die Online-Redaktion wiederum gewinnt über diese Cookies wertvolle Informationen darüber, welche Themen und Artikel die User besonders ansprechen und kann darauf mit einer Anpassung des redaktionellen Angebots im Hinblick auf besondere Interessen ihrer User reagieren.

Weitgehend dienen diese Cookies somit zur Verbesserung der Qualität unserer Website. Unser für den User kostenloses Webangebot ist großteils werbefinanziert. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen unsere redaktionellen Inhalte weitgehend unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Performance-Cookies geben auch Aufschluss über die Leistungsfähigkeit (Nutzeranzahl, Anzahl der wiederkehrende Nutzer, Verweildauer, etc.) einer Website. Werbekunden orientieren sich bei Vergabe ihrer Aufträge an diesen Zahlen, da sie möglichst viele Personen mit ihrer Werbung erreichen wollen. Die durch Performance- und Webanalyse-Cookies gewonnenen Informationen sind daher für uns essentiell, um unser Web-Angebot auch vermarkten zu können. Ein Rückschluss auf den einzelnen User ist dabei weder gewünscht, noch intendiert.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Bewertung“, dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen über Ihre Nutzung der Inhalte und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, die dazu verwendet werden, Ihre Nutzung des Dienstes zu bewerten, zu verstehen und darüber zu berichten. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Inhalte und/oder Werbung in anderen Zusammenhängen, d. h. bei anderen Diensten wie beispielsweise Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren.“

Personalisierungs-Cookie: Diese Cookies werden eingesetzt, um auf Basis der Auswertung Ihres Surfverhaltens Rückschlüsse auf Ihre Interessen und Bedürfnisse zu ziehen und Segmentierungen von Usern mit gleichen oder ähnlichen Interessen und Bedürfnissen vornehmen zu können, sodass wir Ihnen in weiterer Folge bedarfsgerecht, interessensbezogen und zielgerichtet Werbung oder Content ausspielen können, um Sie in Ihrer Lebenswelt optimal erreichen zu können. Beispielsweise können hiermit Artikel empfohlen werden, die bereits angesehenen Artikeln thematisch ähnlich sind, oder Content in einer dem Interesse entsprechenden Reihenfolge angezeigt werden. Je nach eingesetztem Tool können entsprechende IDs vergeben werden, und Nutzerprofile erstellt werden. (siehe dazu unten zu „Profiling“). Bei registrierten Online-Users, kann es je nach eingesetztem Tool- zu einer Verfeinerung des Nutzerprofiles kommen, da hinter den Analysen dann kein Gerät, sondern ein namentlich nicht identifizierter - da dies auf Basis von vorher durch kryptologische Hashfunktionen pseudonymisierte Log-In-Daten erfolgt - Inhaber eines Benutzerkontos steht und Informationen mehrerer benutzter Geräte zu einer Client-ID zusammengeführt werden können.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Personalisierung“, dort beschrieben mit „Die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen, beispielsweise auf anderen Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren. Üblicherweise werden die Inhalte der Site oder App herangezogen, um Rückschlüsse hinsichtlich Ihrer Interessen zu ermöglichen, an denen sich die zukünftige Auswahl von Werbung und/oder Inhalten orientiert.“

Adverser-, Werbe-, Targeting-Cookies

Aufbauend auf den vorgenommenen Analysen zu Interessen und Bedürfnissen, wie unter „Personalisierungs-Cookies“ beschrieben, kann Werbung entsprechend zielgerichtet an eine bestimmte Zielgruppe von Usern ausgespielt werden („Targeting“). Außerdem werden diese Cookies verwendet, um die Häufigkeit von Werbeeinblendungen zu steuern (insbes. zu begrenzen) und die Wirkung bzw. Effizienz von Kampagnen zu messen.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Auswahl, Schaltung und Auswertung von Anzeigen", dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, um Werbeanzeigen für Sie auszuwählen und zu schalten und um die Schaltung und die Wirksamkeit dieser Werbeanzeigen zu bewerten. Dies umfasst die Nutzung zuvor erhobener Informationen über Ihre Interessen zur Auswahl von Werbeanzeigen, Daten darüber zu verarbeiten, welche Werbeanzeigen angezeigt wurden, wie oft diese angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob auf die Werbeanzeige eine Handlung ihrerseits erfolgte, beispielsweise das Anklicken einer Anzeige oder ein Einkauf. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Werbung und/oder Inhalte in anderen Zusammenhängen für Sie zu personalisieren.“

Targeting- und Recommender-Cookies

Aufbauend auf den vorgenommenen Analysen zu Interessen und Bedürfnissen, wie unter „Personalisierungs-Cookies“ beschrieben, kann auch Inhalt zielgerichtet an eine bestimmte Zielgruppe von Usern oder auch einzelne User ausgespielt werden. Beispielsweise können hiermit Artikel empfohlen werden, die bereits angesehenen Artikeln thematisch ähnlich sind, oder Content in einer dem Interesse entsprechenden Reihenfolge angezeigt werden.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Auswahl, Schaltung und Auswertung von Inhalten“, dort beschrieben mit „Die Erhebung von Informationen und die Verknüpfung mit zuvor erhobenen Informationen, um Inhalte für Sie auszuwählen und zu schalten und um die Schaltung und die Wirksamkeit dieser Inhalte zu bewerten. Dies umfasst die Nutzung zuvor erhobener Informationen über Ihre Interessen zur Auswahl von Inhalten, Daten darüber zu verarbeiten, welche Inhalte angezeigt wurden, wie oft diese angezeigt wurden, wann und wo sie angezeigt wurden und ob auf die Inhalte eine Handlung Ihrerseits erfolgte, beispielsweise das Anklicken von Inhalten. Dies umfasst nicht die Personalisierung, worunter die Erhebung und Verarbeitung von Informationen über Ihre Verwendung dieses Dienstes zu verstehen ist, um anschließend Inhalte und/oder Werbung in anderen Zusammenhängen, beispielsweise Websites oder Apps, im Laufe der Zeit für Sie zu personalisieren."

Re-Targeting-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es, einen User, der auf einer anderen Website außerhalb des Web-Angebotes der „die Presse“ war, wiederzuerkennen. Dies zumeist, um ihm entsprechend seiner vorherigen Seitenbesuche, und daraus abgeleiteter Interessen, Werbung ausspielen zu können.

In den „Datenschutzeinstellungen“ unseres Cookie-Zustimmungs-Tools, in denen die Cookies verwaltet (abgelehnt oder akzeptiert) werden können, finden Sie diese Cookies unter dem Zweck „Speicherung und Zugriff auf Informationen“ dort beschrieben mit „Die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die bereits auf Ihrem Gerät gespeichert sind, wie beispielsweise Werbekennungen, Gerätekennungen, Cookies und ähnliche Technologien.“

Cookies von Drittanbietern

Die Verbreitung von eigener und fremder Werbung in unseren Online-Produkten ist nicht nur ein wichtiger Teil unseres Geschäftsmodells, sondern die Voraussetzung dafür, dass unser Angebot zu einem Großteil unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden kann. Wird eine Werbung angezeigt oder angeklickt, werden im Regelfall auch mittels des Werbemittels Cookies gesetzt, sofern Sie diesen zugestimmt haben. Diese Cookies werden somit nicht von der gerade besuchten Website angelegt, sondern direkt vom Werbetreibenden. Der Werbetreibende kann dadurch wertvolle Informationen über die Wirksamkeit seiner Werbung erhalten, wie zB die Information, wie vielen User diese Werbung angezeigt wurde oder wie oft sie zur Gänze sichtbar war. Die mit dem Werbemittel verbundenen Cookies können auch dazu dienen, die Besuche eines Users auf allen Seiten nachzuverfolgen, auf denen seine Werbung angezeigt wird, zB auch auf den Seiten von „Die Presse“. Cookies in Werbemitteln können daher sowohl der Analyse der Performance der konkreten Werbung als auch Targeting- oder Re-Targeting Zwecken dienen. Cookies von Dritten können daher in sämtliche der vorhin genannten Cookie-Kategorien fallen und in sämtlichen der genannten Zwecke vorkommen. Manche Browser erlauben es darüber hinaus, gezielt Cookies von Drittanbietern zu blockieren (siehe dazu Näheres im Kapitel "Wie verwalte und lösche ich Cookies in meinem Browser" in unserer Cookie Policy).

Die Presse (i) erhält keine der Informationen, die der Werbetreibende über die mit dem Werbemittel verbundenen Cookies generiert, (ii) kann weder Mittel noch Zwecke der Verarbeitung des Dritten beeinflussen und (iii) zieht aus diesen Informationen auch keinerlei eigenen Nutzen.

b) Zuordnung einzelner Cookies/Diensteanbieter zu Zwecken

Die Diensteanbieter werden den oben genannten Zwecken:

- Speicherung und Zugriff auf Informationen

- Bewertung

- Personalisierung

- Auswahl, Schaltung und Auswertung von Anzeigen

- Auswahl, Schaltung und Auswertung von Inhalten

basierend auf der Art der von ihnen gesetzten Cookies, bzw. Gruppe, in die das Cookie fällt, zugeordnet. Dabei kann ein technischer Dienstanbieter entweder in nur eine, aber auch in mehrere der genannten Zwecke fallen. Eine Übersicht über die einzelnen Diensteanbieter sowie ihrer Zuordnung zu den einzelnen Zwecken finden Sie unter folgendem Link.

Sie können Ihre freiwillig erteilte Einwilligung zu Cookies jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Da wir selbst, die auf Basis von Cookies gesammelten Informationen nicht auf eine konkrete Person rückführen können, ersuchen wir Sie eine gegebene Zustimmung über den Link „Cookie-Einstellungen“, zu finden in der Fußzeile unserer Website und in der App unter „Mehr“ der Privacy Einstellungen, zu widerrufen. Damit ist der Widerruf für Sie so einfach wie die Erteilung der Einwilligung selbst. Sie können dort Ihre Zustimmung auch nach Ihrem Belieben nur für einzelne Gruppen von Cookies bzw. innerhalb dieser Gruppen auch auf Unternehmerebene widerrufen. Wir können aus technischen Gründen auch keine Löschung von Cookies auf Ihrem Gerät vornehmen. Eine Löschung von Cookies ist über die in unserer Cookie-Policy angeführten Links möglich. Die entsprechenden Links zur Löschung von Cookies werden auf Anfrage auch per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Im Sinne des Transparenz- und Fairnessgrundsatzes achten wir bei allen Anwendungen darauf, dass Ihre Rechte und Interessen ausreichend gewahrt werden und berücksichtigen dabei Detailierungsgrad (Granularität), Umfang und Auswirkung des erstellten Profils:

- Detailierungsgrad der Profile: Nutzer werden nur auf granularischer Ebene und unter Segmentierung (siehe im Detail nachstehend Punkt 4.) bzw auf Basis von Zielgruppen erfasst;

- Umfang der Profile: lediglich ein eingegrenzter Teil Ihres Surfverhaltens wird ausgewertet

- Auswirkung der Profile: die Auswertungen dienen dazu, Rückschlüsse auf Ihre Interessen zu ziehen, sodass Marketingtätigkeiten an Sie konkret, individuell und interessensgerecht gesetzt werden können.

4) Datenverarbeitung auf Grundlage des berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO)

Aus Gründen der IT-Sicherheit verarbeiten wir Ihre IP-Adresse, um gezielte Angriffe in Form von Überlastung von Servern oder andere Schädigungen (zB Spams, Hackerangriffe) abwehren zu können.

Mittels der Data-Management Plattform Krux wird eine einzigartige Client-ID für „die Presse“ sowie die folgenden mit ihr verbundenen Schwesternunternehmen gebildet:

- Anzeigen und Marketing GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

- missMedia GmbH, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

- wogibtswas.at GmbH, Ghegastraße 3, 1030 Wien

- styria digital one GmbH, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

- Styria Medienhaus Lifestyle GmbH & Co KG, Ghegastraße 3, 1030 Wien

- Ligaportal GmbH, Am Graben 2, 4642, Sattledt

- Top Times Medien GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

- Styria Content Creation GmbH & Co KG, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

Die Verbreitung von eigener und fremder Werbung in unseren Online-Produkten ist Teil unseres Geschäftsmodells. Werbetreibende und wir, als ein Unternehmen, das Plattformen den Usern großteils unentgeltlich zur Verfügung stellt, haben ein Interesse daran, Werbung zielgerichtet auszuspielen, wobei auch User eine Werbung, die dem eigenen Interesse entspricht, positiv(er) ansehen. Aus diesem Grund haben wir ein Interesse daran, möglichst viel über unsere User zu lernen und dafür die Reichweite der Unternehmensgruppe zu nutzen. Die über die Krux Data Management Plattform über eine Client-ID gesammelten Daten stammen somit aus verschiedenen physischen Quellen der oben angeführten Schwesternunternehmen werden aber jeweils zu einem identen Zweck innerhalb der Unternehmensgruppe erhoben. Da Sie (registrierter) Nutzer unserer Plattform(en) sind und Kenntnis aller Teilnehmer an der Plattform haben, ist diese Verarbeitung vernünftiger Weise absehbar (ErwGr 47 DSGVO) und in unserem berechtigten Interesse liegend.

Es ist uns wichtig, zu betonen, dass es zu keiner unangemessenen Onlineanalyse unserer Kunden kommt und auch keine komplexen Profile zu den persönlichen Besonderheiten und Vorlieben unserer Kunden erstellt werden; wir ziehen auch keine Daten von externen Datenvermittlern hinzu. Aus diesen Gründen stellen unsere Profilingtätigkeiten keinen Eingriff in die Privatsphäre unserer Kunden dar.

Für registrierte Online-User gilt des Weiteren:

Wir verarbeiten Ihre Daten, um Sie über unser Produkt- und Dienstleistungsangebot aus der „Presse-Welt“ zu informieren (z.B. Zeitungsabonnements, Events, Gewinnspiele) und Ihnen diese anzubieten, um neue Kunden zu gewinnen und ehemalige Kunden zurückzugewinnen. Damit verfolgen wir zusammengefasst das Interesse der Direktwerbung (Erwägungsgrund 47, letzter Satz der DSGVO). Historisch gewachsen gibt es verlagsintern mehrere Systeme, in denen Daten unserer Kunden erfasst werden, je nachdem welche Leistung der „die Presse“ der Kunde bezieht. Wir haben naturgemäß ein Interesse daran, unseren Kunden jeweils auch andere Produkte unseres Unternehmens anzubieten. Um eine zielgerichtete Bewerbung möglich zu machen, wird daher anlässlich einer Werbemaßnahme abgeglichen, ob der Kunde eine Leistung bereits bezieht und in diesem Fall von der Werbemaßnahme ausgenommen. Wenn wir zu diesen Zwecken mit Ihnen in Kontakt treten, so erfolgt das postalisch. Eine Kontaktaufnahme über die Kanäle Telefon oder elektronische Post (E-Mail, SMS, Telefax, Push-Nachrichten) erfolgt nur, wenn Sie uns hierzu vorab Ihre jederzeit widerrufbare Einwilligung gemäß § 107 (1) TKG erteilt haben.

Um beurteilen zu können, ob etwa ein journalistischer Schwerpunkt zu bestimmten Themen, bestimmte Inhalte, oder neue Geschäftsmodelle zu vielen Registrierungen geführt haben und um einen Überblick darüber zu haben, wie viele registrierte Personen, die Registrierung abschließen bzw. sich daraufhin auch anmelden, somit zusammengefasst zur Beurteilung unseres eigenen Erfolgs, führen wir Auswertungen zu Registrierungen zu bestimmten Zeiten bzw. – wie beschrieben - erfolgter Anmeldungen nach Registrierung durch.

Auf das Betroffenenrecht des jederzeitigen Widerspruchs wird ausdrücklich hingewiesen (siehe auch Punkt 8)).

5) Profiling (Bewertung persönlicher Aspekte des Betroffenen)

Wir ziehen aufgrund des Surfverhaltens der Online-User auf unseren Plattformen Rückschlüsse auf deren Interessen und Bedürfnisse. Voraussetzung dafür ist jedoch immer Ihre Einwilligung zur Setzung von Cookies, die solche Analysen möglich machen. Die Herstellung eines direkten Personenbezuges ist dabei nicht intendiert. Vielmehr sollen Segmentierungen von Usern mit gleichen oder ähnlichen Interessen und Bedürfnissen gebildet werden („Zielgruppen“). Darauf aufbauend können Werbung oder Inhalte entsprechend zielgerichtet an die einer bestimmten Zielgruppe zugeordneten User ausgespielt werden (siehe dazu die Ausführungen zu den „Gruppen von Cookies“ unter 3)a), sowie unter 4)).

6) Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger

6a) Kategorien

Wir verarbeiten folgende Kategorien von Daten:

IP-Adresse (anonymisiert bzw. pseudonymisiert), verwendeter Browser, Hardware/Software Type, Internet Service Provider, Page Views, Visits, Page Impressions, Verweildauer, Time-Stamp (Datum und Uhrzeit), Geo-Koordinaten, Gerätekennung, teilweise demographische Daten (Alter, Geschlecht) gruppiert und nicht auf Einzelpersonen bzw. Client-IDs rückführbar, Search History, Content Pfad, Interessen , IDs, die sich aus Analysetools generieren.

Für registrierte Online-User gilt des Weiteren:

- Namensdaten (Vorname, Nachname, Titel, Benutzername)

- Persönliche Detailangaben (Geschlecht (bzw. Anrede), Geburtsdatum)

- Kontaktdaten (Land, PLZ, Ort, Straße, Stockwerk/Tür, Hausnummer, Telefonnummer, Email-Adresse)

- Daten zu Lieferung und Leistungen (abonnierte Newsletter, Berechtigung Paid Content)

- Kundenprofil (AGB Akzeptanz, Vorliegen von Zustimmungen, Community Status (zB. für Kommentare gesperrt), Kommentare, Mitarbeiterstatus, Tatsache der erfolgten Löschung)

- Kundenidentifikationsdaten (Benutzername, fortlaufende Nummer (User ID), e-Paper key, Abo-Nummer, Passwort (verschlüsselt))

- Daten von Medien und Kommunikationsmitteln (IP-Adresse, Log-In Aktivierung, Bestätigungs-Link-Aktivierung, letzte Datenänderung, Zeitpunkt der Registrierung, First-Access (erstmalige Anmeldung), Algorithmen, quick access key, E-Mail-Back up, Daten zu Überprüfung von SMS Bestätigungen, verwendeter Browser)

Die über Cookies gesammelte Informationen, werden nicht zu den Datensätzen, in dem registrierte Personen erfasst sind, hinzugefügt. Die Zuordnung dieser Informationen zu einer konkreten Person wird im Übrigen durch Anwendung von kryptologischen Hashfunktionen und Bilden von pseudonymisierten Client-IDs verhindert.

6b) Empfänger

Externe Dienstleister/Auftragsverarbeiter:

- Tailored Media GmbH, Heiligenstädterstraße 31, 1090 Wien

- niceshops GmbH, Reitschulgasse 1-3, 8010 Graz

- INCERT eTourismus GmbH & Co KG, Leonfeldnerstraße 328, 4040 Linz

- Datenkraft IT-Consulting GmbH, Schmiedlstraße 1, 8042 Graz

- APA – Austria Presse Agentur eG, Laimgrubengasse, 1060 Wien, Österreich

- Österreichische Webanalyse, Köllnerhofgasse 2/8, 1010 Wien

- Applied Technolgies Internet SAS, 85, avenue JF Kennedy . 33700 Mérignac . France

- Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

- salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, United Kingdom

- Chartbeat Inc., 826 Broadway, Floor 6, New York, NY 10003

- Facebook Inc. , 1 Hacker Way, 94025 Menio Park, USA

- Taboola Europe Limited, Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, United Kingdom

- Flan Technologies Limited, Thaly Kálmán utca 39., H-1096 Budapest;

- Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103



Interne Dienstleister (Auftragsverarbeiter)

- Styria IT Solutions GmbH & Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

- Styria digital one GmbH, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

- Styria Digital Services GmbH, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

- Styria Content Creation GmbH & Co KG, Hainburgerstraße 33, 1030 Wien



Weitere technische Diensteanbieter sowie dritte Verantwortliche finden Sie in der Auflistung unter folgendem Link.

7) Drittstaatentransfer

Durch Nutzung der Analyse Tools Google Analytics, Google 360, Chartbeat, Krux, Facebook Connect/Facebook Business, Twitter kommt es im Zuge der Datenverarbeitung zu einer Übermittlung an Staaten außerhalb der EU. Betroffen sind die oben unter 6a) angeführten Datenkategorien, die durch den Einsatz von Cookies generiert werden. Eine Übermittlung erfolgt jeweils in anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form. Sämtliche der angeführten Empfänger sind nach EU-US Privacy Shield zertifiziert. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO Ihre Einwilligung zum Einsatz der beschriebenen Cookies bzw. Analysetools.

8) Speicherdauer

Ein Cookie ist für die das Cookie ausliefernde Domain nur für einen begrenzten Zeitraum lesbar. Die Lesbarkeit endet innerhalb von sechs bis 24 Monaten gerechnet ab dem Zeitpunkt, ab dem die Aktivität, die zum Cookie geführt hat, nicht mehr ausgeführt wird (das ist in der Regel der Besuch einer Website). Die konkrete zeitliche Lebensdauer variiert je nach Cookie bzw. eingesetztem Tool. Sie können eine einmal gegebene Einwilligung zu Cookies durch Korrektur unter „Cookie-Einstellungen“ in der Fußzeile unserer Website jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf werden die Scripte, die beim Aufruf der Website verarbeitet werden und Cookies „produzieren“, nicht mehr ausgeführt und somit ein Setzen von Cookies verhindert. Eine Löschung von Cookies auf Ihrem Gerät ist uns technisch jedoch nicht möglich. Wir ersuchen Sie daher, Cookies über die in unserer Cookie Policy angeführten Links selbst zu löschen.

Aus IT-Sicherheitsgründen speichern wir Ihre IP-Adresse für die Dauer von 14 Tagen.

Für registrierte Oline-User gilt darüber hinaus:

Daten von Usern, die sich registrieren, aber den - auf die bei Registrierung angegebene Email-Adresse gesendeten - Link zum Abschluss der Registrierung nicht betätigen, werden drei Monate nach der begonnenen Registrierung gelöscht. Bei einem aktiven registrierten User (der demgemäß die Registrierung auch abgeschlossen hat, sich an- und abmeldet und unsere Angebote nutzt) können wir die letzte erfolgte Aktivität auf unseren Plattformen nicht messen, da wir keinen last Access speichern. Aus diesem Grund können wir keine absolute Speicherfrist festlegen, verarbeiten Ihre Daten daher solange, solange Sie den Account aufrechterhalten und verweisen auf die Funktion „Benutzer löschen“ in Ihrem User Account. In diesem Fall werden beim entsprechenden Datensatz in unserer Datenbank für registrierte Online-User sämtliche Daten mit Ausnahme des Benutzernamens gelöscht. Dieser bleibt für eine Dauer von weiteren drei Jahren bestehen, um so zu verhindern, dass ein Dritter den Benutzernamen für sich in Anspruch nimmt, da dies auch in Schädigungsabsicht zu Ihrem oder unserem Nachteil erfolgen könnte. Der Account erhält den Vermerk „Benutzer gelöscht“. Von einem registrierten Online-User gepostete Kommentare bleiben bei Löschen eines Accounts zur Vollständigkeit des Kommentarverlaufes bestehen, der Benutzername wird jedoch anonymisiert.

9) Betroffenenrechte gem. Art 12 – 22 DSGVO (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch/Widerruf, Datenübertragbarkeit, Beschwerde)

Auskunftsrecht: Auf Aufforderung des Betroffenen wird über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich Auskunft erteilt. Bei exzessiven Auskunftsbegehren bleibt die Verrechnung eines Aufwandersatzes vorbehalten.

Recht auf Berichtigung: Auf Aufforderung des Betroffenen werden unrichtige oder unvollständige gespeicherte Informationen berichtigt oder vervollständigt.

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden): Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Betroffener das Recht auf Löschung, etwa im Zusammenhang mit einem Widerspruch oder wenn Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

Recht auf Einschränkung: Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Betroffener das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Recht auf Widerspruch: Bei Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten aufgrund berechtigtem Interesse kann vom Betroffenen Widerspruch eingelegt werden, und zwar aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben. Bei Widerspruch gegen Profiling und/oder Direktwerbung werden ohne besondere Begründung keine personenbezogenen Daten des Betroffenen für diese Zwecke mehr verarbeitet!



Recht auf Widerruf: Bei Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund einer Einwilligung des Betroffenen, kann der Betroffene diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Auf Aufforderung des Betroffenen werden bekannt gegebene personenbezogene Daten direkt dem betroffenen oder einem anderen Verantwortlichen in einem elektronisch übertragbaren maschinenlesbaren Format übergeben.

Maßnahmen iZm automatisierter Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling: in gewissen Fällen hat der Betroffene das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung.



Sämtliche vorgenannten Rechte können unter den unter 1. angeführten Kontaktdaten des Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde: Sofern der Betroffene der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder seine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst verletzt sind, hat er das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

10) Pflicht/Obliegenheit zur Datenbereitstellung

Um den Content des kostenlosen Teiles unseres Online-Angebotes zu konsumieren, besteht weder eine Pflicht, noch eine Obliegenheit Daten bereitzustellen. Die Zustimmung zu Cookies basiert auf Ihrer freiwilligen Einwilligung. Wird diese nicht erteilt oder entzogen, werden keine Cookies (mehr) gesetzt.

Für registrierte Online-User gilt des Weiteren:

Für die Durchführung der vertraglichen Leistungen wie unter 2) beschrieben besteht die Obliegenheit anlässlich des Vertragsabschlusses E-Mail-Adresse und Passwort bekannt zu geben, sowie bei Services, für deren Nutzung eine SMS-Verifizierung vorgesehen ist, eine Telefonnummer bekannt zu geben, da diese Leistungen sonst nicht erbracht werden können. Bei Bestellung eines Abonnements über unsere Plattformen besteht die Obliegenheit, die für die Zustellung relevanten Daten (Liefer –und Rechnungsadresse) bekannt zu geben.

11) Herkunft personenbezogener Daten/Quellen

Hinsichtlich nicht registrierter Online-User sammeln und speichern wir Daten, die sich aus Ihrem Nutzungsverhalten betreffend unser Online-Angebot ergeben. Die namentliche Identifizierung einer konkreten Person ist dabei aber nicht beabsichtigt in Bezug auf das Vertragsverhältnis im Rahmen der Geschäftsbeziehung.

Für registrierte Online-User gilt darüber hinaus folgendes:

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung sammeln und speichern wir Daten, die Sie selbst bekannt gegeben haben und während der Geschäftsbeziehung (abonnierte Newsletter, Interessen, Kommentare etc.) weiter anfallende personenbezogene Bewegungsdaten. Die Daten stammen daher aus Ihren Angaben und aus Ihrem Verhalten in Bezug auf das Vertragsverhältnis im Rahmen der Geschäftsbeziehung.

12) Automatisierte Entscheidungsfindung, Angaben zur Berechnungsgrundlage („Logik“), Auswirkung/Tragweite der Verarbeitung

Sie unterliegen keiner automatischen Entscheidungsfindung, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet.

Im Übrigen wird zum Thema Cookies im Allgemeinen und diese Informationen ergänzend auf unsere Cookie Policy verwiesen.