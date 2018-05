Landessieger Niederösterreich: Pollmann, von Karlstein in die weite Autowelt

Das Waldviertler Familienunternehmen Pollmann ist heuer 130 Jahre alt. Der international tätige Autozulieferer hat sich aber im Vergleich zu seinen Anfängen komplett verändert.

Der erste Pollmann hat 1888 im Wohnzimmer in Karlstein begonnen, zu reparieren – vor allem Uhren. Jahrzehnte war man dann ein Uhren erzeugendes Unternehmen. Vor 60 Jahren kamen Zählerwerke dazu. Die ersten Schritte in die Automotive-Industrie gab es ab den 1970er-Jahren. „Unser erstes Produkt war ein Kilometerzähler, der aus einem Endlos- und einem rückstellbaren Tageskilometerzähler bestand“, sagt Markus Pollmann. Bei Ford und Chrysler waren die Waldviertler Alleinlieferant. „In der Blütezeit des Produkts hatten wir an die zehn Prozent Weltmarktanteil.“

Heute kommen Pollmanns Kunden zu 99,9 Prozent aus dem Automotive-Bereich. „Wir sind zum Beispiel Lieferanten für Schiebedach-Kinematik, wo wir Weltmarktführer sind. Jedes zweite Schiebedach auf der Welt hat eine Kinematik von uns“, sagt Robert Pollmann, dem mit seinem Cousin Markus das Familienunternehmen seit 1997 gleichberechtigt gehört.

Insgesamt steht Pollmann mit seinen Closure-Systemen auf fünf Standbeinen: Der Schiebedach- und der Türschlossbereich sind die wichtigsten. Weiter findet man die Waldviertler noch im Motorraum, bei Antriebstechnik und, als neuestes Betätigungsfeld, in der Elektromobilität.

1700 Beschäftigte hat Pollmann heute – fast die Hälfte sind Frauen. 600 Beschäftigte arbeiten in Österreich, in der Produktion und im Headquarter in Karlstein, direkt an der tschechischen Grenze. Die Pollmanns haben schon früh die Chancen des Ostens erkannt und 1991 ein Schwesterwerk in Tschechien eröffnet. „Es ist eine gute Ergänzung, wo wir vorzugsweise mechanische Assemblagen machen“, betont Markus Pollmann. Die komplexeren Anlagen entstehen in Karlstein, wo Herz und Hirn des Unternehmens sind. Markus Pollmann: „Wir sind Waldviertler. Die Einrichtungen und das Know-how, das wir über Jahrzehnte entwickelt und aufgebaut haben, sind derart verwurzelt, dass sie dem Erfolg des Unternehmens und den Ergebnissen bis dato stattgegeben haben.“

Seit 2001 hat Pollmann auch in den USA (in Illinois) einen Standort und seit 2006 in China (in Kunshan in der Nähe von Shanghai). In China werden gerade neun Millionen Euro in die Werksverdoppelung investiert.

Und auch in Österreich wird ausgebaut. „Wir investieren 15 Millionen Euro in einen zweiten Standort in Vitis“, sagt Robert Pollmann. Weil in Karlstein kein Platz mehr ist. Vitis ist nur 20 Autominuten entfernt. „80 neue Leute sollen dort künftig beschäftigt sein.“

Derzeit setzt Pollmann 171 Millionen Euro um. Markus Pollmann: „In unserer Wachstumsstrategie haben wir festgeschrieben, den Umsatz in den nächsten fünf Jahren auf 220 bis 240 Millionen Euro zu steigern, bei einer Mitarbeiterzahl von 2200.“

Im Detail: Unternehmen

Pollmann International GmbH

Branche

Automobilzulieferindustrie

Firmensitz

Karlstein

Gründung

1888

Heute in der 4. Generation

Umsatz 2017

171 Millionen Euro

Mitarbeiter

1700