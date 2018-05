Landessieger Steiermark: Weingut Polz, ein Leuchtturm in der Südsteiermark

Der Grassnitzberg wurde lange Zeit nur als einer von vielen schönen Hügeln in der Südsteiermark wahrgenommen. Heute führt diese Adresse hinauf zu einem der besten Weingüter Österreichs: Am Grassnitzberg liegt das bekannte Weingut Polz, das die Brüder Erich und Walter Polz in rund 30 Jahren groß gemacht und an die Spitze geführt haben.

Die Brüder bilden die dritte Generation des seit 1912 bestehenden Betriebs, der anfangs, wie üblich, eine gemischte Landwirtschaft war. Als Erich und Walter Polz in den Familienbetrieb eingestiegen sind, wurden sieben Hek­tar Weingärten bewirtschaftet. „Das war für uns schon ein schöner Betrieb“, erinnert sich Erich Polz. „Aber bei der Übernahme der Weingärten und Landwirtschaft war uns klar, dass wir das Gut zumindest verdoppeln wollen, damit jeder von der Ausgangslage her genauso viel hat wie der ursprüngliche Betrieb.“

Alle paar Jahre ging’s wieder ein Stück nach vorn. Heute vermarkten die Brüder als Weingut Polz rund 80 Hektar Rebland und weitere 30 Hek­tar vom Weingut Tscheppe, das im Jahr 2002 übernommen wurde. Mit den Qualitätsweingütern Polz und Tscheppe haben die beiden zwei südsteirische Leuchttürme geschaffen: Am Grassnitzberg das Stammhaus mit der Buschenschank, die von Schwester Johanna geführt wird. Und bei Tscheppe entstand das Gut Pössnitzberg, ein schmuckes Weinhotel mit Wirtshaus. „Das sind wunderbare Synergien“, betont Erich Polz. Dazu gehört auch im Tal, in Vogau nahe der Autobahn, die Vinofaktur mit dem Genussregal – „die größte Gebietsvinothek Österreichs mit dem besten steirischen Genuss-Sortiment“.

Die Idee fürs Genussregal ist auch durch den Wein gekommen. „Wir haben uns 2004 gesagt: Warum sollen die Lkw-Spediteure zum Weinabholen immer auf den Berg hinauffahren?“, sagt Walter Polz. Damals habe sich schon herauskristallisiert, dass die Weinversendungen immer kleiner werden und die Lkw immer öfter hinaufkommen mussten. „Es ist doch viel gescheiter, den Wein von unten zu verteilen, wo der Autobahnanschluss ist.“ Es geht ja um etwas: Immerhin füllen die Polz-Brüder rund 500.000 Flaschen Wein im Jahr ab. „Unser wichtigster Absatzmarkt ist Österreich“, sagt Walter Polz. Aber auch im Export geht einiges: Deutschland ist der größte Absatzmarkt, dann kommen die Schweiz und die Niederlande. Polz Wein gibt es aber auch in Amerika, Asien und Australien.

Die Jugend macht den Wein



Bedeutendste Rebsorte ist der Sauvignon Blanc, der etwa 50 Prozent ausmacht. „Wir sind der Meinung, dass unsere steirischen Sauvignon Blancs zu den besten der Welt gehören.“ Fast gleich wichtig sind mittlerweile die weißen Burgundersorten geworden, weil sie genauso gut auf die südsteirischen Böden und zum Klima passen wie der Sauvignon.

Die Polz-Weine macht bereits die vierte Generation. Erichs Sohn Christoph ist seit 2011 Kellermeister und hat dabei die alleinige Verantwortung. „Finanziell sind wir noch verantwortlich“, sagt Erich Polz. „Aber der Generationswechsel ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen.“