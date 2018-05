Landessieger Tirol: Wetscher tischlert edle Wohnträume

Die Zillertaler Unternehmerfamilie Wetscher tischlert seit fünf Generationen. 1912 wurde das Unternehmen in Fügen im Zillertal gegründet. Darauf sei man stolz. Doch nur als Tischler oder Handwerker bezeichnet zu werden, das greift heute bei den Wetschers längst zu kurz.

1969 ist zur Tischlerei auch ein Einrichtungshaus entstanden, in dem man heute Wohnwelten vorfindet. Hier werden edle Designermarken wie Minotti, Cassina, Bulthaup oder Riva mit individuellem Tiroler Tischlerhandwerk kombiniert. „Vom Verständnis her sind wir schon lang kein Einrichtungshaus oder Möbelhaus mehr, sondern ein Innenarchitekturbüro mit angeschlossener Möbelausstellung und eigener Produktion, wo wir individuelle Unikate für unsere Kunden fertigen“, sagt Martin Wetscher. „Wem Wohnen und Einrichten viel wert sind, der kommt zu uns.“ Der Kunde wisse, dass er sich dabei auf Innenarchitektur einlasse.

Martin Wetscher ist der Geschäftsführer und das Gesicht nach außen. Er verkörpert die vierte Generation, die aus drei Familienstämmen besteht und klare Regeln hat: „Es wird immer für jeden Wetscher, der ausgebildet und gut ist, einen Arbeitsplatz im Unternehmen geben. Aber verständlicherweise gibt es immer nur einen aus jedem Familienstamm, an den die Abteile übertragen werden“, erzählt Wetscher.

Bei den Entscheidungen nenne man die Dinge auch beim Namen: „Wir Tiroler haben da ein besonders dickes Fell“, sagt Wetscher. Man diskutiere in aller Leidenschaft, man streite sich zusammen und erarbeite ein gemeinsames Ziel. „Es muss dann natürlich einer sagen, wo es hingeht – und das bin momentan ich“, betont der Chef. „Aber ich versuche, das so zu machen, dass die Entscheidung für alle tragbar ist.“

Diese Einigkeit, klare Ausrichtung und Profilierung hat die Wetschers auch das Möbelhändlersterben der vergangenen 20 Jahre gut überleben lassen. „Wir haben als Name Wetscher eine hohe ungestützte Bekanntheit und haben gelernt, uns in der Nische zu etablieren“, sagt Wetscher. „Wir mussten immer mehr kämpfen als die anderen, die Dinge leidenschaftlicher und besser tun, damit die Leute von weit her zu uns ins Zillertal kommen.“

Gesunde Verteilung



Wetscher wächst beständig. Ein Drittel des 24-Millionen-Euro-Umsatzes macht die Familie in Tirol, ein Drittel im übrigen Österreich, und das letzte Drittel kommt aus Europa und auch von weiter her.

Seit eineinhalb Jahren ist mit Maximilian Wetscher auch die fünfte Generation an Bord. „Ich bin sehr froh, dass mein Sohn im Unternehmen ist und auch mit Leidenschaft und einer völlig neuen Sichtweise einsteigt“, sagt der Vater. Wetscher sei zwar gut aufgestellt. „Wir haben die Firma im Prinzip neu erfunden. Aber jetzt geht es darum, für die nächste Generation zu schauen, wie diese Digitalisierungswelle auf uns zukommt und was das bedeutet. Da sind wir momentan gerade in den Startlöchern für ein neues Projekt.“