Landessieger Vorarlberg: Dorn Lift hebt rund um den Bodensee ab

Alexander Dorn entstammt einem Malerbetrieb, den seine Eltern vor rund 40 Jahren gegründet haben. „Dass ich das einmal nicht machen möchte, wusste ich nach den ersten Sommerferien, als ich die ersten Gehversuche gemacht habe“, erzählt der Unternehmer. „Aber wenn beim Malen die Arbeitsbühnen eingesetzt worden sind – diese Technik, das war für mich interessant.“

Als plötzlich der Vater erkrankt ist – das war vor mehr als 20 Jahren, das Unternehmen hatte drei Mitarbeiter –, „habe ich einen Weg gesucht, um das Geschäft mit den Arbeitsbühnen fortzusetzen, erzählt Dorn. Seine Mutter habe ihm auch keine Steine in den Weg gelegt und sein Unterfangen unterstützt. Erfolgreich wurde umgesattelt, Dorn Lift war geboren.

Die junge Firma aus Lauterach ist langsam gewachsen. Seit 2001 ist auch Dorns Frau Evelyn im Unternehmen. Die Geschäftsführung teilen sich die beiden auf. Evelyn Dorn ist für die Verwaltung zuständig, also Finanzen, Personal und Marketing. Ihr Mann Alexander betreut die ganze Vermietung der Bühnen und alles Technische. „Die wichtigen Entscheidungen treffen wir zusammen.“

In der Vermietung hat Dorn rund 130 verschiedene Arbeits- und Hebebühnen. Daneben gibt es aber auch noch den Vertrieb von Arbeitsbühnen und nachgelagert das technische Service für die verkauften Geräte.

„Der Fuhrpark ist immer am Wachsen“, sagt Evelyn Dorn. „Das sind die Anforderungen, die die Kunden an uns stellen. Und wir wollen ihnen auch das komplette Programm bieten.“

Der Wirkungsraum der Dorns ist relativ klar abgesteckt. „Wir agieren hier am Bodensee in einem Umkreis von 80 Kilometern“, sagt Alexander Dorn. Das schließt das Vorarlberger Rheintal ein, die Ostschweiz, den bayerischen Raum im Allgäu und den schwäbischen Raum.

24 Beschäftigte hat Vorarlbergs bestes Familienunternehmen. Ein Drittel davon sind Frauen. „Unsere Mitarbeiter sind relativ lang im Unternehmen“, betont Ale­xander Dorn. „Wir schauen, dass sie eine Beziehung zum Unternehmen aufbauen, sich mit dem Produkt identifizieren und mit Herzblut dabei sind.“

Das ist ein Erfolgsfaktor. Ein weiterer ist, „dass wir klein strukturiert sind und die Entscheidungswege sehr kurz sind. Wir schauen auch, dass unsere Kunden kurze Wege haben“, betont der Firmenchef. Eine weitere Stärke der Dorns ist Flexibilität, ergänzt seine Frau: „Wenn es irgendein technisches Problem gibt, sind wir auch außerhalb der Geschäftszeiten da.“

Strenge Rechner



Ein striktes Zahlenmanagement gehört auch zum Erfolg des Sieben-Millionen-Euro-Umsatz-Betriebs. „Wir wissen jeden Monat, wie der Betrieb dasteht“, sagt Evelyn Dorn. Investitionen werden selbstverständlich scharf kalkuliert: „Uns Vorarlbergern sagt man nach, dass am Ende des Tages weniger Geld verwendet werden soll, als im Budget anberaumt wurde“, erzählt Evelyn Dorn. „Und das ist auch das Schöne: Wenn man Gewinne schreibt und diese dann mit den Mitarbeitern feiern darf.“