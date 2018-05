Geschwindigkeit stellt unsere Arbeitswelt auf den Kopf

Digitalisierung, demografische Veränderungen und der gesellschaftliche Wertewandel werden einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitswelt ausüben. Die Geschwindigkeit an Veränderungen nimmt jedenfalls enorm zu. Löscht die künstliche Intelligenz jede uns bekannte Erwerbsarbeit aus? Was verschwindet, was bleibt? Sicher ist, dass Berufsinhalte in den kommenden Jahren radikal neu definiert werden müssen. Einerseits geht es um neue Technologien, die zu völlig neuen Geschäftsmodellen führen können, andererseits ist der Mensch gefordert, flexibler zu werden: nicht nur auf sein Aufgabenfeld bezogen, sondern auch in örtlicher und zeitlicher Hinsicht einen neuen Zugang zum Arbeiten zu finden.

Mit Blick auf Familienunternehmen gibt es einige Herausforderungen, die zu neuen Führungs- und Organisationsmodellen führen werden. Da geht es zum einen um den operativen Bereich, wo Roboting, Technik und Digitalisierung genau wie bei Nicht-Familienunternehmen angenommen und geeignete Lösungen für den Betrieb rechtzeitig gefunden werden müssen. Andererseits geht es darum, dass das Unternehmen innerhalb der Familie auch in Zukunft erfolgreich weitergegeben und -entwickelt werden kann.

Was die Nachfolge im Familienunternehmen betrifft, ist es oft der große Wunsch, dass jemand aus der Familie auch in der nächsten Generation die Verantwortung in der Geschäftsführung übernimmt. Es werden jene erfolgreich sein, die rechtzeitig an verschiedenen Führungsmodellen arbeiten und die richtige Alternative gut vorbereitet auch umsetzen. Dabei sind Führungsmodelle mit gemischter Geschäftsführung Erfolg versprechend. Generell gilt: Persönliche Charaktereigenschaften und Grundhaltungen werden noch mehr an Bedeutung gewinnen – unabhängig davon, ob aus der Familie kommend oder nicht. Derjenige, der das Unternehmen führt, muss in der Lage sein, alle Einflussfaktoren zu managen. Da braucht es eine Persönlichkeit mit Fähigkeiten, die man heutzutage unter dem Begriff „Resilienz“ charakterisiert. Grundhaltungen wie Optimismus, Chancen erkennen, Akzeptanz sowie Lösungsorientiertheit sind essenzielle Voraussetzungen. Dazu gehört auch, Verantwortung zu übernehmen, Beziehungen zu gestalten, Netzwerke aufzubauen und Freude am Gestalten zu haben.

Im Personalbereich wird es in Zukunft variable Arbeitsbeziehungen und flexible Arbeits(zeit)modelle geben müssen, um qualifizierte Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen zu können, und schließlich auch, um sie im Unternehmen halten zu können. Arbeitszufriedenheit, Betriebsklima und Unternehmenskultur werden zur persönlichen Zufriedenheit der Mitarbeiter mehr beitragen als rein monetäre Elemente. So werden auch die Personalabteilungen gefordert sein, innovativ zu denken. Jedes Unternehmen wird sich zum Thema Work-Life-Balance einiges einfallen lassen müssen. Es ist zu erwarten, dass es in nächster Zeit bei vielen Unternehmen innerhalb der Organisation zu Konflikten kommen wird. Diese werden dann bewältigbar sein, wenn das Ziel verfolgt wird, vom Konflikt zu einer Kooperation zu kommen.

Im Bankhaus Spängler befassen wir uns seit vielen Jahren im Bereich „Family Management“ mit der Entwicklung von Familienunternehmen. Dieses Jahr findet schon zum 14. Mal das „Forum Familienunternehmen“ statt (25. September, Kavalierhaus Klessheim in Salzburg), bei dem genau dieses Thema unter dem Titel „Schöne neue Arbeitswelt“ beleuchtet wird.

Zur Person: Werner G. Zenz ist Sprecher des Vorstands des Bankhauses Spängler, der ältesten Privatbank Österreichs. Gegründet 1828, hat das Salzburger Familienunternehmen heute zehn Niederlassungen und rund 250 Beschäftigte.