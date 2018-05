Letzte Chance für Stifter: Hoffnung auf vernünftige PSG-Novelle im Herbst

Vom Höchststand von mehr als 3250 Privatstiftungen im Jahr 2011 ist das ein deutlicher Rückgang, und wenn sich der Trend fortsetzt, wird das Jahr 2018 vielleicht schon mit weniger als 3000 Privatstiftungen enden.

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. In Summe ist es aber ein Vertrauensverlust, der der österreichischen Privatstiftung 25 Jahre nach ihrer Einführung zu schaffen macht. Als Vorbild diente ja die liechtensteinische Privatstiftung mit ihrer langen Tradition und vor allem auch Rechtssicherheit. Genau diese Rechtssicherheit lässt die österreichische Privatstiftung schmerzlich vermissen.

Die österreichische Privatstiftung wurde zu Beginn mit vielen steuerrechtlichen Vorteilen ausgestattet – auch vor dem Hintergrund des Ziels, ausländisches Kapital zu einem Zuzug nach Österreich zu motivieren. Naturgemäß waren diese Vorteile aber auch ein Anreiz für viele österreichische Stifter, eine Privatstiftung zu errichten. Spätestens mit dem Jahr 2000 setzte allerdings die Ernüchterung ein. Mit der Einführung der zunächst 12,5-prozentigen Zwischensteuer wurde das wesentliche steuerliche Asset der Privatstiftung, nämlich die Möglichkeit, Gewinne aus Kapitalvermögen steuerfrei bis zur Zuwendung an die Begünstigten zu thesaurieren, beseitigt. Seither ist die Privatstiftung „Opfer“ jeder Steuerreform. Sei es durch die Anhebung der Zwischensteuer auf 25 Prozent (im Jahr 2011), die Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer und die damit verbundene Einführung der Stiftungseingangssteuer (2008) oder die Einführung der neuen Besteuerungssystematik für Kapital- und Immobilienvermögen (2012). Die österreichische Privatstiftung hat nahezu alle ihre steuerlichen Vorteile verloren. Es bleibt einzig die Möglichkeit, die Versteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Beteiligungen über Investitionen in neue Beteiligungen zeitlich aufzuschieben. Aus steuerrechtlicher Sicht kann man der Privatstiftung nur wünschen, dass dieser letzte Vorteil die nächste bereits angekündigte Steuerreform überlebt.

Stiftungsrechtlich gab es in den vergangenen 25 Jahren kaum gesetzliche Anpassungen. Allerdings gab es viele streitbare Privatstiftungen, und der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte die Möglichkeit, sich intensiv mit der österreichischen Privatstiftung auseinanderzusetzen. Manche dieser Entscheidungen betrachten viele Stifter als Eingriff in „ihre“ Stiftung – insbesondere, wenn es um die Rechte des Beirats und damit oft um die Mitbestimmung der Stifterfamilie geht.

Berechtigterweise wurden daher große Hoffnungen in die im vergangenen Jahr veröffentlichte Novelle des Privatstiftungsgesetzes gesetzt. In vielen Bereichen hätte die PSG-Novelle die Rechte der Stifterfamilien gestärkt. Einen schalen Beigeschmack hinterließen aber die restriktiven Veröffentlichungspflichten, die mit der vorgeschlagenen PSG-Novelle verbunden waren. Viele Stifter vermuteten, dass hier schon die Basis für eine Vermögenssteuer für Privatstiftungen gelegt wird. Letztlich führte das Scheitern der letzten Regierung dazu, dass diese PSG-Novelle nicht mehr verabschiedet wurde. Es bleibt aber zu hoffen, dass die neue Regierung die konstruktiven Teile der PSG-Novelle rasch zur Umsetzung bringt. Die vielfach kritisierten „Giftzähne“ in Sachen Veröffentlichungspflichten können der PSG-Novelle bis dahin ja noch gezogen werden.

Zur Person: Berndt Zinnöcker ist Partner der BDO-Gruppe und Vorstand mehrerer ­Privatstiftungen. Er leitet das Competence Center Ertragsteuern der BDO-Gruppe in Österreich und berät schwerpunktmäßig auch Familienbetriebe.