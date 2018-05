Nachfolge sollte immer geregelt sein – auch in jungen Jahren

Drei bis fünf Jahre sind das Minimum. Denn abgesehen von der oft schwierigen Suche nach dem geeigneten Nachfolger gibt es eine Reihe von Themen zu beachten.

So ist etwa zu klären, ob das Eigentum am Betrieb sofort oder erst später an den Nachfolger übergehen soll. Wenn erst später übergeben wird, sollte der Nachfolger rechtzeitig in verantwortungsvoller Position in das Unternehmen eingebunden werden. Auch die Form der Übergabe muss für den jeweiligen Fall passend gewählt werden. Neben einer Schenkung sind unter anderem die Übergabe unter Vorbehalt eines Fruchtgenussrechtes, die schrittweise Übertragung oder der Verkauf gegen Rente oder Einmalzahlung möglich.

Eine Übergabe ist immer wieder ein Anlass, die Rechtsform zu ändern. Bei manchen Betrieben hat sich seit der Gründung nichts mehr getan. Bei größer gewordenen Unternehmen sind beispielsweise die Strukturen nicht mitgewachsen. So kann die Umgründung von Einzelunternehmen und Personengesellschaften in eine GmbH sinnvoll sein. Aber nicht jedes Einzelunternehmen eignet sich dazu, eine GmbH zu werden. Die Entscheidung hängt etwa von der Branche, der Marktentwicklung und dem Cashflow ab. Das ist bei jedem Unternehmen anders. Gesellschaftsrechtlich besteht eine breite Palette an Möglichkeiten, die man unbedingt ausschöpfen sollte. Dies gilt vor allem dann, wenn zwei oder mehr Gesellschafter an Bord sind. Kompetente Rechtsberatung ist auf jeden Fall wichtig.

Gut geplant ist halb gewonnen. Daher sollten sich Übergeber und Übernehmer auch mit Arbeitnehmeransprüchen, Sozialversicherungsfragen, allfälligen Abgabenverbindlichkeiten und sonstigen Haftungen auseinandersetzen. Zu beachten sind darüber hinaus gewerberechtliche und andere berufsrechtliche Bestimmungen sowie beispielsweise auch das Mietrecht. Bei einer Unternehmensübertragung kann es zu einer Erhöhung der Miete kommen.

Eine weitere Herausforderung ist gegeben, wenn der Übergeber mehrere Kinder hat, aber nur eines davon seine Nachfolge antritt. In diesem Fall sollte man rechtzeitig vorsorgen, um die Abfindung der „weichenden“ Kinder bezahlen zu können. Es ist sinnvoll, mit weichenden Kindern einen Pflichtteilsverzichtsvertrag abzuschließen. Geht ein Unternehmen erst nach Ableben des Inhabers an den Nachfolger über, bringt das seit Jänner 2017 geltende neue Pflichtteilsrecht, das die Stundung des Pflichtteils ermöglicht, in diesem Zusammenhang jedoch eine gewisse Erleichterung. Eine den familiären Verhältnissen angepasste letztwillige Verfügung könnte dazu beitragen, dass auch für diesen Fall Vorsorge getroffen wird.

Die Nachfolge sollte immer geregelt sein, auch in jungen Jahren, denn passieren kann immer etwas. Gibt es für den Fall des Ablebens oder der Geschäftsunfähigkeit des Unternehmers keine Regelung in Form eines Testaments oder einer Vorsorgevollmacht, kann das unter Umständen zu erheblichen Problemen führen.

Zur Person: Markus Kaspar ist seit 20 Jahren Notar. Er hat eine Kanzlei in Wien ­Donaustadt und ist außerdem Vizepräsident der Notariatskammer für Wien, ­Niederösterreich und Burgenland.