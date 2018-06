Datenschutzinformation für „Versenden von Nachrichten über WhatsApp-Messengerdienst“

Datenschutzinformation

von „die Presse“ Verlagsgesellschaft m.b.H & Co KG“

(nachfolgend „die Presse“ oder „wir“) für

„Versenden von Nachrichten über WhatsApp-Messengerdienst“



1) Verantwortlicher (Name/Kontaktdaten)

2) Zweck der Datenverarbeitung

3) Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger

4) Drittstaatentransfer

5) Speicherdauer

6) Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch/Widerruf, Datenübertragbarkeit, Beschwerde)

7) Pflicht/Obliegenheit zur Datenbereitstellung

8) Herkunft personenbezogener Daten/Quellen

9) Automatisierte Entscheidungsfindung, Angaben zur Berechnungsgrundlage („Logik“), Auswirkung/Tragweite der Verarbeitung

1) Verantwortlicher (Name/Kontaktdaten)



Verantwortlicher:

Firma: „Die Presse“ Verlagsgesellschaft m.b.H & Co KG“

Adresse: Hainburgerstraße 33, 1030 Wien

Kontaktdaten: Mag. Thomas Remes, Datenscutzkoordinator

E-Mail: dsk@diepresse.com

Datenschutzbeauftragter

Firma: DORDA Rechtsanwälte GmbH

Adresse: Universitätsring 10, 1010 Wien/Vienna, Austria

Ansprechpartner: Mag. Dominik Schelling

Tel.:+43-1-5334795-23

E-Mail: dominik.schelling@dorda.at

Vertretung: Dr. Axel Anderl, LLM; Tel.: +43-1-5334795-23;

E-Mail: axel.anderl@dorda.at

2) Zweck der Datenverarbeitung



Wir verarbeiten die von Ihnen angegebenen Daten auf der Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung, um folgende Zwecke zu erfüllen:



- Zusenden von uns ausgewählten wichtigen Nachrichten auf Ihr Mobiltelefon über den Messengerdienst WhatsApp (morgens und am späten Nachmittag, sowie aktueller Breaking News)



Sofern eine Einwilligung für die Verarbeitung von Daten erforderlich ist, wird dies nur vorgenommen, wenn eine entsprechende – freiwillig zu erteilende - Einwilligung vorliegt. Es erfolgen derzeit keine Datenverarbeitungen der anlässlich der Bestellung des Services bekannt gegebenen Daten, die eine Einwilligung erforderlich machen. Es findet kein Profiling statt.



3) Kategorien personenbezogener Daten, Empfänger



3a) Kategorien

Wir verarbeiten folgende Kategorien von Daten:

- Namensdaten (WhatsApp-Name)

- Kontaktdaten (Telefonnummer)



3b) Empfänger

- WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstr. 32, 80336 München, Deutschland als unser Auftragsverarbeiter, der mit dem Versenden der Startnachricht durch Sie Ihre personenbezogenen Daten für unsere Vertragserfüllung zur direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung des ausgewählten Messengers Whatsapp verwendet.

- Weiters als Anbieter des Messengerdienstes Whatsapp die WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy



4) Drittstaatentransfer



Für die Nutzung des gewünschten Nachrichten-Dienstes wird von Ihnen ein bestehendes Messaging Konto bei dem Anbieter des Messengerdienstes laut oben 3b) benötigt.

Der Anbieter des Messengerdienstes erhält über den gewählten Messengerdienst personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU – in den USA - verarbeitet werden. Die Whatsapp Inc. ist allerdings unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Weitere Informationen enthält die oben in 3b) stehende Datenschutzrichtlinie des Anbieters des Messengerdienstes. Wir haben weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den Anbieter des Messengerdienstes und übernehmen für dessen Verarbeitung daher keine Verantwortung.



5) Speicherdauer





Sollten Sie eine Löschung Ihrer Daten wünschen, ersuchen wir Sie, eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ zu senden. Der Nutzereintrag mit der Telefonnummer wird in diesem Fall nach 1-2 Stunden gelöscht. Nach der Löschung in der Datenbank sind die Informationen zu Ihnen noch in den Backupdaten vorhanden. Diese werden nach spätestens 61 Tagen überschrieben.



6) Betroffenenrechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch/Widerruf, Datenübertragbarkeit, Beschwerde)





Auskunftsrecht: Auf Aufforderung des Betroffenen wird über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich Auskunft erteilt. Bei exzessiven Auskunftsbegehren (öfter als 4 Mal pro Jahr) bleibt die Verrechnung eines Aufwandersatzes vorbehalten.

Recht auf Berichtigung: Auf Aufforderung des Betroffenen werden unrichtige oder unvollständige gespeicherte Informationen berichtigt oder vervollständigt.

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden): Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Betroffener das Recht auf Löschung, etwa im Zusammenhang mit einem Widerspruch oder wenn Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.

Recht auf Einschränkung: Unter bestimmten Voraussetzungen hat ein Betroffener das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Recht auf Widerspruch: Bei Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten aufgrund berechtigtem Interesse kann vom Betroffenen Widerspruch eingelegt werden. Bei Widerspruch gegen Direktwerbung werden keine personenbezogenen Daten des Betroffenen für diese Zwecke mehr verarbeitet!

Recht auf Widerruf: Bei Verarbeitung personenbezogene Daten aufgrund einer Einwilligung des Betroffenen, kann der Betroffene diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Auf Aufforderung des Betroffenen werden bekannt gegebene personenbezogene Daten einem anderen Verantwortlichen in einem elektronisch übertragbaren Format übergeben.

Sämtliche vorgenannten Rechte können unter den unter 1.) angeführten Kontaktdaten des Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde: Sofern der Betroffene der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder seine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst verletzt sind, hat er das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.



7) Pflicht/Obliegenheit zur Datenbereitstellung





Für die Durchführung der vertraglichen Leistungen wie unter 2) beschrieben besteht die Obliegenheit des Kunden die unter 3a) genannten Datenarten zur Verfügung zu stellen.



8) Herkunft personenbezogener Daten/Quellen





Im Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung sammeln und speichern wir ausschließlich Daten, die Sie selbst bekannt gegeben haben.

9) Automatisierte Entscheidungsfindung, Angaben zur Berechnungsgrundlage („Logik“), Auswirkung/Tragweite der Verarbeitung





Unsere Kunden unterliegen keiner automatischen Entscheidungsfindung, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet.