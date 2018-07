Die wichtigsten Antworten zur Teilnahme am ALC-Wettbewerb

Die ALC-Sieger werden in zwei Kategorien gekürt:

„National tätige Unternehmen“ – mit vorwiegend Geschäftstätigkeit in Österreich. Wobei hier zwei ALC-Awards vergeben werden: Die Wertung für kleine Unternehmen (Umsatz mind. 1 Million bis max. 10 Millionen Euro) und große Unternehmen (Umsatz ab 10 Millionen Euro).

„International tätige Unternehmen“ mit folgenden Kriterien: Die Unternehmen weisen eine in allen operativen Einheiten relevante internationale Struktur auf sowie u. a. folgende Merkmale: Produkte und Dienstleistungen sind für den Weltmarkt von Relevanz; int. Geschäftsmodell, int. Wertschöpfungskette oder int. Kundenstruktur; Markt-Herausforderungen in einem internationalen Umfeld; maßgeblicher Exportanteil; Auslandsniederlassungen, strategische Beteiligungen, Abnehmer oder Konkurrenten in ausreichender Quote (int.); Vielfalt im Markt; Konzernabschluss.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden für jedes Bundesland homogene Kategorien von national und international tätigen Unternehmen gebildet. Die Entscheidung über die Einreihung in die jeweilige Kategorie obliegt den Zahlenexperten von PwC und KSV.