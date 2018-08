Wanderwege

Der kühlste Ort in der „Presse“-Redaktion ist derzeit das Foyer im Erdgeschoß. Es soll tatsächlich Redakteure geben, die davon träumen, den eigenen Schreibtisch in diesem kühlschrankkalten Eingangsbereich aufzustellen. Dort hätten die Diskussionen über ein- oder ausgeschaltete Klimaanlagen ein Ende. Sowie E-Mails mit der Mahnung: „Bitte über Nacht nicht die Klimaanlage aufgedreht UND das Fenster offen lassen.“

Die Wetter-Stoiker unter uns finden es unnötig, ständig über das Fieber der Welt zu sprechen. Aber ganz ohne geht es für ein Nachrichtenmedium wie unseres nicht. Daher liefern wir im Ressort Globus Reportagen aus verschiedenen Regionen der Welt, von England über Norwegen bis Japan, für die die aktuelle Hitzewelle mehr als untypisch ist, manchmal aber positive Effekte hat. Indirekt mit der Hitze zu tun hat auch unsere Titelgeschichte: Die Redaktion verrät ihre neun liebsten Wanderrouten. In der Höhe ist es ja doch kühler als im Tal. Wolfgang Greber empfiehlt einen gemütlichen Gang auf den Bregenzer Hausberg, den Pfänder. Erich Kocina erinnert sich an den sechsstündigen 1800-Höhenmeter-Aufstieg zu Südtirols höchster Schutzhütte. Und Bernadette Bayrhammer schreibt über ihre Lieblings-Kraxeltour auf der Rax. Sie und ich matchen uns in diesem Sommer übrigens im Gipfelfoto-Posting auf Facebook.

Feuilleton-Chefin Bettina Steiner fuhr zuletzt lieber Cabrio. Also nicht wirklich, sondern beim Lesen. Dabei ist ihr aufgefallen, dass sich literarische Roadtrips nicht mehr nur um Männer drehen, die an Jack Kerouac oder Christian Kracht erinnern, sondern dass in den Romanen von Dave Eggers, Arno Frank und Lucy Fricke die Frauen das Steuer übernehmen. Mal sitzen die Kinder, mal der Vater auf dem Rücksitz. Ich weiß schon, welchen der von ihr empfohlenen Romane ich bei der nächsten Wanderung in den Rucksack packe. AWA

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)