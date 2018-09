Die Saison 2018/19 im MuTh

Info und Buchung Bis 30. Juni 2018 Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Kassa des MuTh (max. 2 Tickets pro Club-Karte und Vorstellung).

Auch in der Saison 2018/19 können Kammermusik-Freunde aus einem reichhaltigen Programm wählen.

Elke Hesse, Direktorin des MuTh: "Wir freuen uns wieder auf wunderbare Kammermusik-Konzerte mit den Bartolomeys, dem Steude-Quartett, Christian Altenburger, dem Minetti-Quartett, dem Trio VanBeethoven und Daniel Ottensamer, der heuer erstmals im MuTh auftritt."

Weiters gibt es den Zyklus "Kammermusik anders" mit Pianistin Clara Frühstück, die ihre Auftritte wieder performativ gestaltet. Christopher Hinterhuber wird ebenso mit einem Zyklus vertreten sein wie Florian Krumpöck.

Ebenfalls erstmals im MuTh: Helmut Jasbar mit "Jasbar's Pocket Pasticcio" – ein spannender Mix von Klassik, Jazz, Folk über Kammermusik bis zu Weltmusik und Improvisation mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern.

Der neue Zyklus "G'mischter Satz in the MuTh" sorgt für gute Laune: Eine Frank Sinatra Gala steht ebenso am Programm wie ein Pantomimen-Abend mit dem gefeierten Duo Bodecker & Neander, Schüler und Kollegen von Marcel Marceau.

Eine poetisch-artistische Bühnenshow bietet die Familie Dimitri – Pantomime, unvergleichlich komisch.

