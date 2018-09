Business Espresso 2018

Info und Buchung Direkt unter: www.wifiwien.at/39310x

Gerade in unerwarteten und komplexen Entscheidungssituationen zeigt sich, dass Erfahrung und Intuition eine große Rolle spielen, und dass rationales Denken oft an seine Grenzen stößt. Im neuen Format "Business Espresso" zeigt Ihnen Berufspilot und Top-Speaker Philip Keil, wie Sie stets "ahead of the airplane" bleiben und selbstbewusst Entscheidungen treffen.

Programm

Philip Keil

KEYNOTE: Management-Entscheidungen: Bauch oder Kopf?

DI Robert Egger

INTERAKTION: Intuition

Mag.a Susanne Schwanzer, MSc

INTERAKTION: Systemisches Konsensieren

Moderation: Mag. Michael Köttritsch

Mittwoch, 24. Oktober 2018, 15–17.30 Uhr

WIFI Wien

Währinger Gürtel 97

1180 Wien



