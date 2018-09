Keramik und Porzellan im Augarten

Info und Buchung Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Veranstaltungskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).

Das Who is Who der internationalen Keramikszene zeigt vom 28. bis 30. September 2018 handgefertigte Keramikarbeiten in und vor der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten.

In Einklang mit dem Motto "300 Jahre Wiener Porzellan" stellen heuer Keramikdesignerinnen und -designer aus sechs Ländern aus. Dabei war es dem Veranstalter wichtig, neben renommierten Namen, wie Atsushi Kitahara, Margit Strolz-Denz, Josef Wieser, Marianne Seiz, Livia Marasso oder Rosemarie Benedikt, neuen Künstlern, Werkstätten und kleinen Manufakturen Raum zu geben.

Die Ausstellerinnen und Aussteller garantieren Keramik auf höchstem Niveau und größte Vielfalt.

www.keramikundporzellan.at

Vom 28. bis 30. September 2018

10 bis 18 Uhr

Wiener Porzellanmanufaktur Augarten

Schloss Augarten

Obere Augartenstraße 1

1020 Wien

