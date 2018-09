Vienna Bar- & Spiritsfestival 2018

Info und Buchung Buchung direkt unter www.falstaff.com mit dem Code VBSF_DiePresse

Die Besucher treffen vor Ort auf das Who is Who der Bar- und Spirituosenszene. Nationale und internationale Gastbartender, große Marken und spannende Newcomer verlegen ihre Tresen nach Wien und werden die Gäste mit außergewöhnlichen Drink-Kreationen und Produktneuheiten begeistern.

Geboten wird ein überaus attraktives Programm für Connaisseure, Freunde der Mixology-Kultur und Genussmenschen. Dabei dürfen natürlich auch Trendthemen wie beispielsweise "Gin & Tonic" nicht fehlen. Zahlreiche heimische und internationale Gin-, Wodka- und Rumspezialitäten sowie die besten Edelbrände und Craft Biere aus Österreich warten auf ihre Degustation.

Auch Whisk(e)y-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: Dem Thema wird in der Whisky Area mit 350 verschiedenen nationalen und internationalen Whiskies eine eigen Bühne geboten.

www.falstaff.com

Ermäßigte Tickets für Club-Mitglieder!

45€ statt 49€

Montag, 22. Oktober 2018

Wiener Hofburg

Buchung direkt unter www.falstaff.com mit dem Code VBSF_DiePresse