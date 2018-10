Das Wiener Staatsballett 2018/19

Info und Buchung www.wiener-staatsballett.at Mit Ihrer Club-Karte direkt bei den Vorverkaufsstellen (max. 2 Tickets pro Club-Karte und Vorstellung).

Seit 1. September 2010 steht das Wiener Staatsballett – so der neue Titel des sowohl in der Wiener Staatsoper als auch in der Volksoper Wien auftretenden Ensembles – unter der Leitung von Manuel Legris. Der ehemalige Danseur Étoile des Balletts der Pariser Oper ist ein Fixstern der Ballettwelt. Wiederholt ist er auch als Gastsolist an der Wiener Staatsoper zu sehen gewesen.



Zu den Highlights der Saison 2018/19 zählen u.a. Manuel Legris‘ Sylvia (Musik: Léo Delibes; Premiere: 10. November 2018), der vierteilige Ballettabend Forsythe | Van Manen | Kylián (mit "Artifact Suite", "Trois Gnossiennes", "Solo" und "Psalmensymphonie"; Premiere: 14. April 2019) und die Nurejew Gala 2019 (28. Juni 2019) in der Wiener Staatsoper sowie Pierre Lacottes Coppélia (Musik: Léo Delibes; Premiere: 27. Jänner 2019) und Vesna Orlics Peter Pan (Musik: Erich Wolfgang Korngold, Max Steiner u.a./Premiere: 11. Mai 2019) in der Volksoper Wien.



Weiter im Repertoire der Wiener Staatsoper sehen Sie abendfüllende Ballette wie "Giselle", "Peer Gynt", "Der Nussknacker", "Schwanensee" und "Le Corsaire" sowie John Neumeiers "Le Pavillon d’Armide | Le Sacre" und den mehrteiligen Ballettabend "MacMillan | McGregor | Ashton".

In der Volksoper Wien kommt es im Dezember 2018 zur Wiederaufnahme von "Märchenwelt Ballett" mit Andrey Kaydanovskiys "Das hässliche Entlein" und Vesna Orlics "Tausendundeine Nacht". Außerdem werden hier noch die beiden Shakespeare Adaptionen "Ein Sommernachtstraum" sowie "Roméo et Juliette"gezeigt.

Wiener Staatsballett

