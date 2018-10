Grenzgänger/Grenzdenker im Burgtheater

Info und Buchung Mit Ihrer Club-Karte an allen Kassen der Bundestheater sowie an der Abendkassa.

Die Diskussionsreihe des Burgtheaters Grenzgänger/Grenzdenker, moderiert von Martin Pollack, geht nun schon ins vierte Jahr: zweifellos ein Erfolg.

Und ein Zeichen dafür, dass Diskussionen dieser Art heute notwendiger sind denn je, weil die Verunsicherungen und Ängste, die unseren Kontinent erfasst haben, nicht geringer geworden sind. Im Gegenteil. Krieg und Gewalt bedrohen Europa. Die liberale Demokratie wird in Frage gestellt, und zwar von Europäern, die diese Ordnung für obsolet erklären. Die Meinungsfreiheit wird in manchen Ländern angegriffen, wie der Mord an einem Journalisten in der Slowakei zeigt. Als treibende Kraft für den illiberalen und nationalistischen Backlash, für den politischen Rechtsruck, den wir heute in Europa erleben, wird die Migrationswelle genützt, die ins reiche Europa strömt. Der schwelende Konflikt mit Putins Russland verstärkt alle diese Tendenzen noch mehr.

Die Diskussionsreihe Grenzgänger/Grenzdenker soll helfen, uns in diesen schwierigen wie turbulenten Zeiten zu orientieren.

Wenn wir heute an Russland denken, fühlen wir uns in die Zeiten des Kalten Krieges versetzt. Putin möchte Russland wieder mächtig machen, die EU spalten und schwächen. Russland soll in der Welt wieder geachtet, aber mehr noch gefürchtet werden. Welche Ziele verfolgt Putin mit seinen Kontakten zu europäischen Rechten? Hat sein Konfrontationskurs Aussichten auf Erfolg oder ist das Neue Russland, wie die Sowjetunion, zum Scheitern verurteilt? Diese Fragen möchte Martin Pollack mit Karl Schlögel, dem Russland-Kenner, Historiker, Autor, Publizisten und Kommentator der politischen Vorgänge in Osteuropa, erörtern.

